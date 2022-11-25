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"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" demişti! Ekin Su göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

25.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma sonrasında açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyerek gündeme gelen yarışmanın birincisi göğüslerini yaptırdığını da söylemişti. Ekin Su son olarak yaptırdığını göğüslerini sergiledi.

"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" demişti! Ekin Su göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Ekin Su dudaklarındaki dolguları eritmek istediğini de söylemişti.

Doğallığa dönmek istediğini söyleyen Ekin Su göğüslerini ise yarışma öncesi büyüttü. Göğüs estetiği itirafı yapan Türk oyuncu son olarak sosyal medyada iddialı dekoltesiyle öne çıktı.

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"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyerek yarışmadaki hayata dair detaylar veren Ekin Su'ya beğeni yağdı.

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Ekin Su'nun süper mini elbisesi hayranlarının beğenisini kazansa da bazı takipçiler bu pozlarda fazla photoshop olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu.

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Ekin Su Cülcüloğlu

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