"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" demişti! Ekin Su göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Ekin Su dudaklarındaki dolguları eritmek istediğini de söylemişti.

Doğallığa dönmek istediğini söyleyen Ekin Su göğüslerini ise yarışma öncesi büyüttü. Göğüs estetiği itirafı yapan Türk oyuncu son olarak sosyal medyada iddialı dekoltesiyle öne çıktı.

"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyerek yarışmadaki hayata dair detaylar veren Ekin Su'ya beğeni yağdı.

Ekin Su'nun süper mini elbisesi hayranlarının beğenisini kazansa da bazı takipçiler bu pozlarda fazla photoshop olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu.



