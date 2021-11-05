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Her yerde muhabbet kuşunu arıyor! İlan astı, bulana ödül var

05.11.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da muhabbet kuşu kaybolan vatandaş, Şampiyon’u bulana ödül verecek. Her yerde kuşu arayan Hasan Özalp, ''Yavruyken alıp büyüttüğüm kuş sesten korkup kaçtı. Bir daha da geri dönmedi'' diyerek tekrar kuşuna kavuşmayı istiyor.

Her yerde muhabbet kuşunu arıyor! İlan astı, bulana ödül var

Adıyaman Mehmet Akif mahallesinde yaşayan Hasan Özalp, muhabbet kuşunun kaybolduğunu ve bulanların getirmesi için ilan astı. Şehrin değişik yerlerinde asılan ilan ile muhabbet kuşu ‘Şampiyon’u arayan Hasan Özalp, bulana ödül vereceğini söyledi.

HER YERE İLAN ASTI

Hasan Özalp, balkonda iken ani ve yüksek bir ses ile kuşun ürkerek uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini belirterek, “Bir yıl önce yavru olarak aldığım ve büyüttüğüm Şampiyon isimli muhabbet kuşum, balkonda iken yüksek bir sese tepki vererek korktu. Korktuğu için uçan kuş bir daha geri gelmedi. Bende bulabilmek için ilan astım. Bulana bir miktar para ödülü var. Büyüttüğü kuşuma tekrar kavuşmak istiyorum” dedi.

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(İHA)

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Adıyaman
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