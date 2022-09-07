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Her yerde o kadını arıyor! Fatura parasını iade edecek: "Lütfen benimle iletişime geçsin"

07.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşayan esnaf Doğan Olgun, 6 aydır 5 bin 800 liralık elektrik faturasını ödeyen kadını bulup ona parasını vermek istiyor. Kendi elektriğinin başkası tarafından ödendiğini öğrenen Olgun, parayı vermek için kadını her yerde arıyor. kimsenin hakkının kimsede kalmaması gerektiğini belirten 37 yaşındaki adam, "Biz 6 ay boyunca fatura ödememişiz bu kadın ödemiş. Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin ben bu parayı ödemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Her yerde o kadını arıyor! Fatura parasını iade edecek: "Lütfen benimle iletişime geçsin"

Adana’da bir kişi, 6 aydır 5 bin 800 liralık elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor. Her şey Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan esnaf Doğan Olgun’un (37) bir süre önce elektriğini kesmeye gelmeleriyle başladı. Olgun, gelen ekibe neden böyle bir şey yapıldığını sorması üzerine, “Abonelik iptal ettirildi, yeni abonelik almanız gerekiyor” yanıtını aldı. Bunun üzerine Olgun, elektrik dağıtım şirketine giderek “Yıllardır ben aboneyim neden iptal oldu” diye sorunca yetkililer aboneliğin 6 ay önce Leyla Berhun isimli bir kadının üzerine geçtiğini, 5 bin 800 lira da fatura ödediğini söyledi.

KADINI ARAMAYA BAŞLADI

Olgun, kendi evine yeniden abone oldu. Olgun, 6 ay boyunca kendi elektriğinin başkası tarafından ödendiğini öğrenince, parayı vermek için kadını aramaya başladı.

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Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyorÖyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

"ONUN HAKKI BİZE GEÇMESİN"

Olgun, kimsenin hakkının kimsede kalmaması gerektiğini belirterek, “6 ay boyunca 5 bin 800 lira tutarındaki faturamızı başkası ödemiş. Biz bu durumu hiç fark etmedik. Bu nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Elektriğimiz kesilince bu durumu öğrendik. Ben birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim. Ancak ben bu kadını bulup parasını takdim etmek istiyorum. Onun hakkı bize geçmesin. Biz 6 ay boyunca fatura ödememişiz bu kadın ödemiş. Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin ben bu parayı ödemek istiyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan Elektrik faturası elektrik fatura
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