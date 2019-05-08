Her yerde okuyorlar

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu öğrenci ve velileri, öğretmenleri Ayşe Erdem rehberliğinde her yerde okuma etkinliği düzenliyor.

Bu kapsamda Söğüt ilçesindeki Müze ve Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden okul veli ve öğrencileri "Her Yerde Okuyorum” eTwinning projesi kapsamında düzenlenen "İlimizin Tarihi Bir Mekanında Okuyorum” etkinliğini gerçekleştirdiler. Orada bulunan tarihi kostümleri giyerek Ertuğrul Gazi Türbesi etrafında okumalarını gerçekleştiren öğrenciler, diğer ziyaretçilerin de ilgisini çektiler. Bir yandan kitap okumanın keyfine varan öğrenciler, bir yandan da böyle tarihi bir mekan da olmanın gururu ve hazzını yaşadılar.



