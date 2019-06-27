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Her Yerde Sen dizisine sürpriz isim! Demir'in küçüklüğünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2019 21:14 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Her Yerde Sen dizisine sürpriz isim! Demir'in küçüklüğünü kim oynuyor?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en iddialı projeleri arasında yerini alan ‘Her Yerde Sen’de başarılı oyuncu Ata Berk Mutlu’nun kardeşi Can Mutlu izleyici karşısına çıkıyor.

Yer aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla bir çok ödüle layık görülen Ata Berk Mutlu’nun küçük kardeşi Can Mutlu dizide sürpriz bir karaktere hayat veriyor. Abisi Ata Berk Mutlu’dan oyunculuk eğitimi alan Mutlu, 'Her Yerde Sen'de Furkan Andıç’ın hayat verdiği ‘Demir' karakterinin küçüklüğünü oynuyor. Ata Berk Mutlu'ya olan benzerliği ile dikkat çeken Can Mutlu, oyunculuk performansıyla da abisinin yolunda ilerliyor.

Can Mutlu 3

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Can Mutlu 2

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’, 3. bölümüyle 28 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX’ta!

HER YERDE SEN GENEL KONUSU NEDİR?
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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Her Yerde Sen her yerde sen demir

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