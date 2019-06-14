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Her Yerde Sen oyuncuları kimler? Konusu nedir? Her Yerde Sen nerede çekiliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni yaz dizisi Her Yerden Sen 1. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Romantik komedi olarak yaz aylarında izleyiciye keyifli bir hikaye anlatmaya başlayacak Her Yerde Sen dizisinin başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yer alıyor. İşte Her Yerde Sen dizisi hakkında tüm bilgiler.

Her Yerde Sen oyuncuları kimler? Konusu nedir? Her Yerde Sen nerede çekiliyor?

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı “Her Yerde Sen” dizisi, 1. bölümüyle 14 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluştu.

FURKAN ANDIÇ HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Furkan Andıç, genç yaşta çalıştığı şirketin ortağı olan iç mimar Demir Erendil karakterine hayat verecek. Kuralcı ve karizmatik bir iş adamı olan Demir Erendil’in sert ve mantıklı görünümünün altında merhametli bir adam yatar. Geçmişinin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele eden Demir’in hayattaki tek amacı babasından daha başarılı olarak kaybettiklerini geri almaktır. Ancak kader onu deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamak zorunda bırakınca, planları bir anda değişecektir.

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HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU
Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yazın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Her Yerde Sen dizisi Beşiktaş ve Sarıyer'de çekiliyor.

Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı yeni dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

HER YERDE SEN KONUSU NEDİR?
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

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Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!

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