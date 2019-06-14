Her Yerde Sen oyuncuları kimler? Konusu nedir? Her Yerde Sen nerede çekiliyor?

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı “Her Yerde Sen” dizisi, 1. bölümüyle 14 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluştu. FURKAN ANDIÇ HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Furkan Andıç, genç yaşta çalıştığı şirketin ortağı olan iç mimar Demir Erendil karakterine hayat verecek. Kuralcı ve karizmatik bir iş adamı olan Demir Erendil’in sert ve mantıklı görünümünün altında merhametli bir adam yatar. Geçmişinin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele eden Demir’in hayattaki tek amacı babasından daha başarılı olarak kaybettiklerini geri almaktır. Ancak kader onu deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamak zorunda bırakınca, planları bir anda değişecektir. HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yazın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Her Yerde Sen dizisi Beşiktaş ve Sarıyer'de çekiliyor.

Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı yeni dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. HER YERDE SEN KONUSU NEDİR?

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?