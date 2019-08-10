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Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Samsun’da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu ‘Beyaz’ ile gidiyor.İsmet Akça, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor.

Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la gidiyor

Samsun’da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu ‘Beyaz’ ile gidiyor.
İsmet Akça, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Evinde 17 kuş besleyen İsmet Akça, bu kuşlardan 3 tanesini kendisine alıştırdı. Bu kuşlar İsmet Akça’yla birlikte mezarlık ziyareti yapıyor, dolmuşta yolculuk ediyor ve yolda yürüyor. Muhabbet kuşu ve İsmet Akça’nın birbirlerine düşkünlüğünü gören vatandaşlar ise gözlerine inanamıyorlar.
Hayvanları çok sevdiğini ve yanından ayırmadığını ifade eden İsmet Akça, “Muhabbet kuşu, kanarya, saka, Hint bülbülü gibi birçok kuşum var. Beyaz isimli muhabbet kuşumla ise her yeri gezerim. Hastaneye bile getiriyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Benden uzaklaşmıyor ve kesinlikle kaçmıyor. Kanatları da kesik filan değil. Günah zaten. Kuşların insanın psikolojisini düzelttiğini inanıyorum. Benimle sokak sokak gezen 3 tane daha kuşum var. Bir tanesi de papyon gibi yakamda geziyor” dedi.
Muhabbet kuşuyla sokakta gezen İsmet Akça’yı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşayıp, muhabbet kuşunu seviyorlar.

Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la gidiyor

Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la gidiyor

Her yere muhabbet kuşu ’Bayaz’la gidiyor

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