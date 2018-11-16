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Her yere 'tek teker' üstünde gidiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Gürkan Karaduman (33) ile Soner Şakarcan (29), günlük kent içi ulaşımlarını, bölgede 'tek teker' de denilen elektrikli ginger ile gerçekleştiriyor.

Her yere 'tek teker' üstünde gidiyorlar

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Samsun), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Gürkan Karaduman (33) ile Soner Şakarcan (29), günlük kent içi ulaşımlarını, bölgede 'tek teker' de denilen elektrikli ginger ile gerçekleştiriyor. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe kat ettiğini belirten Karaduman ve Şakarcan, şaşkınlıkla izleniyor.
Ünye'de esnaflık yapan Gürkan Karaduman ile özel sektörde yöneticilik yapan Soner Şakarcan, işe gidip gelirken trafikte elektrikli ginger kullanıyor. Karaduman ve Şakarcan, ulaşımda 'çevreci' bir araç tercih ettiklerini söyledi. Aracı elektrikle şarj ederek kullanabildiklerini belirten iki arkadaş, ginger'ın kendilerine trafikte kolaylık ve hız sağladığını söyledi. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe katettiği, 25 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.
İnternette araştırma yaparken tek tekerli bu ulaşım aracını gördüğünü belirten Gürkan Karaduman, "Bu cihazın yurt dışında kullanıcıları vardı. İlgi duydum ve Türkiye'de de kullanıcılarının olduğunu gördüm. Araştırma yaparak düşük seviyedeki bir modelle başladım. Bununla tanıştıktan sonra artık toplu taşıma araçlarına binmiyorum. Şehir içi bütün ulaşımımı bu araç ile yapıyorum. İşe gidip gelirken her gün bu aracı kullanıyorum" dedi.
Soner Şakarcan ise tek tekerlekli bu ulaşım aracı ile doğaya daha çok saygılı olduklarını söyleyerek, "Türkiye genelinde bir grubumuz var. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 29 Ekim'de Ata'ya Saygı sürüşümüz oldu. Yağmurlu havalarda şemsiye ile yolumuza devam edebiliyoruz. En kötü ihtimalle elimize alıp dolmuşa binebiliyoruz. Tek teker ile tanıştığımdan beri otomobili hiç kullanmıyorum. Böylelikle egzozdan kötü kokular salınmıyor ve doğayı kirletmiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Her yere 'tek teker' üstünde gidiyorlarHer yere 'tek teker' üstünde gidiyorlarHer yere 'tek teker' üstünde gidiyorlarHer yere 'tek teker' üstünde gidiyorlar

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