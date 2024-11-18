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  4. Her yere tiner döktü! Evi ateşe veren kadın kendini de çocuğunu da yaktı: İkisi de kurtarılamadı

Her yere tiner döktü! Evi ateşe veren kadın kendini de çocuğunu da yaktı: İkisi de kurtarılamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 08:33
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Kahreden olayın adresi bu kez Çorum. Eşinden bir süre önce boşanan ve psikolojik sıkıntılar yaşayan kadın dördüncü kattaki evininin her yerine jel ve tiner döktü. Yangın çıkan evde hem kadın hem de 14 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Kadının intihar etmeden önce ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı.

Her yere tiner döktü! Evi ateşe veren kadın kendini de çocuğunu da yaktı: İkisi de kurtarılamadı

Çorum'un Osmancık ilçesinde psikolojik sorunları bulunan kadın, gece yarısı evini ateşe verdi. Çıkan yangında ağır yaralanan kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

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KOMŞULARI PATLAMA SESİ DUYDU

Olay, saat 03.30 sıralarında Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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KAPI PENCERE KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Ekipler tarafından evde yapılan incemelerde, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Fatma Makineci'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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HER YERE TİNER DÖKMÜŞ

Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının her yere dökülen jel ve tiner ile çıkartıldığı tespit edildi.

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Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması neticesinde Fatma Makineci'nin cenazesi de evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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