Oğlunun polisliğe ilk adım atmaya karar verdiğinde bazı tereddütlerini kendisine aktardığını ancak sürekli arkasında durduğunu vurgulayan Baysan, "Kararını verip mesleğe atıldığında 'Baba devletin bana verdiğini bedenimle çalışarak iade etmek istiyorum.' dedi. Kararına saygı duydum ve hep arkasında durdum. Şehit olana kadar gecesini gündüze katarak olağanüstü bir çalışma gayreti içerisinde bulundu. Yanına ziyarete giderdim çalıştığı illere fakat yüzünü görmeden döndüğüm olurdu. Her 10 Nisan'da oğlum nerede görev yaparsa yapsın yanına ziyarete gider kutlardım." diye konuştu.

ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, oğullarının acısını bir gün bile olsa unutmazken, her 10 Nisan günü acı ve gururu aynı anda yaşıyor.

Oğlunun böylesine cefakar, vefalı ve yürekten çalışan bir teşkilat içinde bulunduğu için her zaman gurur duyduğunu ifade eden Baysan, oğluyla ve bu mesleğe canını veren, çalışarak bedenen ömrünü veren her polise müteşekkir olduğunu vurguladı.

- "Her yıl 10 Nisan'da içim burkuluyor"

Anne Hanife Baysan da "Bugün ve her gün içim yanıyor. Her 10 Nisan'da önce ben arardım oğlumu. Onun sesini duyunca çok mutlu olurdum. Her yıl 10 Nisan'da içim burkuluyor ama yine de tüm emniyet teşkilatına başarılar diliyorum. Oğlum bir polis olduğu için çok gururluyum. Hep bana o gururu yaşattı. Sevgisi ve mesleğine duyduğu saygı ile bana hep gurur verdi." şeklinde konuştu.