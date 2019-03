Her yıl 160 bin kişi kansere yakalanıyor

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kansere yakalanıyor. Kansere neden olan faktörlerin başında sigaranın geldiğini söyleyen Doç. Dr. Serkan Keskin, bu hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Dünyada her yıl 17 milyon kişi kansere yakalanıyor. Ülkemizde ise bu sayının yaklaşık 160 bin civarında olduğu biliniyor. Günümüzün yaşam ve beslenme şekilleri nedeniyle bu rakamların her yıl daha da artacağı tahmin ediliyor. Son yıllarda gelişen teknoloji ile kanser tedavi yöntemlerinde sevindirici sonuçlar elde edilmeye başlansa da kanserden uzak durmanın en önemli yolu kansere neden olan faktörlerden uzak durmaktan geçiyor.

Kanserden korunma yolları hakkında bilgi veren Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Keskin, kansere neden olan faktörlerin başında sigaranın geldiğini söyleyerek, "Her türlü tütün mamulüne maruz kalmak başta akciğer olmak üzere, mesane, böbrek, pankreas, meme kanseri riskini artırmaktadır. Nargile, puro, pipo gibi toksik maddelere maruz kalmak da riski artırmaktadır" dedi.

Beslenme tarzının ve zamanının da önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Serkan Keskin, "İdeal kilonun sağlanması ve idame ettirilmesi birçok kanser çeşidi için riski azaltmaktadır. Bunların başında meme ve kolon kanseri gelmektedir. Tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Et, süt, tahıl, meyve, sebze ve yağ olmak üzere tüm besin gruplarından gün içinde uygun miktarlarda tüketilmelidir. Deniz ürünleri, zeytinyağı, sebze ve meyveler bu noktada önemlidir. Kanserden korunmada posa alımı çok önemlidir. Bu sebeple beyaz ekmek yerine çavdar, kepek veya tam buğday ekmeğini tercih edilmelidir. Kabuklarıyla yenebilen meyveler soyulmalıdır. Aşırı şeker tüketimi kilo alımına neden olarak kanser riskini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.