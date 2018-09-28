"Her yıl 3 milyondan fazla insan bu yüzden ölüyor"

İSTANBUL, (DHA)- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı çoğunluğu erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Örgütün raporuna göre, dünyada 2,3 milyar insan alkol tüketiyor, 237 milyon erkek ve 46 milyon kadın ise alkol bağımlısı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oya Mortan Sevi, genetik faktörlerin, alkolün beyin üzerinde yarattığı keyif ve ödül duygularının, kişinin alkolden beklentilerinin, kendini baskılamada zorluk gibi bazı kişilik özelliklerinin, stres, medya etkisi gibi pek çok faktörün, bağımlılığa giden yolda önemli etkenler olduğunu söyledi.

Sevi, “Alkolizmi olan bireyler tarafından büyütülen çocukların çok erken dönemlerde kendini suçlama, çaresizlik, kaygı, depresyon, alt ıslatma sorunları yaşayabilir. Bu çocuklar işlevsel sorun çözme becerileri geliştirmekte zorlanırlar, ileride alkol ya da başka bağımlılıklar geliştirmeye de iyi birer aday olurlar. Karşı cinsle ilişkilerinde de bağımlılığı ya da psikolojik sorunları olan bireyleri seçme, yani aynı senaryoyu tekrarlama olasılıkları yüksektir” dedi.