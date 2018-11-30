Her yıl 3,3 milyon kişi alkol kullanımından ölüyor

ANTALYA, (DHA)- ‘Bağımlılıkta İyileşme: Nasıl Olur? Neden Olmasın?’ temalı kongrede konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, “Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu oluşturmaktadır” dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAUMER (Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından düzenlenen ‘12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ Antalya’da başladı. ‘Bağımlılıkta İyileşme: Nasıl Olur? Neden Olmasın?’ temalı kongreye, 600'ün üzerinde bilim insanı, doktor, hemşire ve psikolog katılım sağlamaya devam ediyor. Kongrenin açılışında, “Dünyada ve ülkemizde alkol ve madde kullanımı tüm boyutları, risk etmenleri ile birlikte ele alınması gereken tıbbi, hukuki, sosyal ve güvenlik boyutları olan önemli bir halk sağlığı sorunudur" diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığının sadece bireyi değil, bireyin ailesini, çevresini, iş yaşamını ve toplumu olumsuz etkilediğini söyledi.

“ÖLÜMLERİN YÜZDE 5,9’U ALKOLLE BAĞLANTILI” Alkol ve madde bağımlılığının koruyucu halk sağlığı yaklaşımı ile ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Prof. Pençe, “2016 yılı Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, Dünyada 2014 yılında 247 milyon kişinin madde kullandığı ve 29 milyon kişinin de madde kullanım bozukluğuna bağlı sorun yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu oluşturmaktadır” dedi. "SOSYAL VE EKONOMİK YÜK OLUŞTURUYOR" Alkolün zararlı kullanımının toplam hastalık yükünün yüzde 5,1’ini oluşturarak toplumlarda sosyal ve ekonomik yük oluşturmaktadır” diyen Pençe, sözlerine şöyle devam etti: “Madde kullanımına bağlı ölümler de genç nüfus için önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Ülkemizde sadece 2016 yılında 825 kişi madde ilişkili olarak hayatını kaybetmiştir. Alkol ve madde kullanımı; riskli davranışlara, yasal sorunlara, bulaşıcı hastalıklara neden olmakta, akut ve kronik birçok sağlık problemine yol açmaktadır. Ayrıca küresel hastalık yükünü artırmaktadır. Alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra bağımlılığın; tütün ve tütün ürünleri kullanımı, teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, kafein bağımlılığı ve yeme bağımlılığı gibi çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde bağımlılıkla mücadele alanında yapılan çalışmalar artmıştır. Hastanelerimizde AMATEM ve ÇEMATEM Klinikleri ve yatak sayıları arttırılmış, Bağımlılık Danışma ve Tedavi Merkezleri kurularak madde bağımlılığına yönelik olarak ayaktan tedavi, rehabilitasyon, danışma ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitemize bağlı Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ana Bilim Dalı Doktora Programı kapsamında bilimsel araştırmalar, seminerler ve eğitimler yapılmaktadır.”