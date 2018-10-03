Her yıl 59 bin insan kuduz yüzünden hayatını kaybediyor

İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kuduz hastalığı hala dünyada 59 binden fazla insanın hayatına mal oluyor. Dünya Kuduz Günü olarak ilan edilen ve kuduz aşısının mucidi Louis Pasteur'ün de ölüm yıl dönümü olan 28 Eylül dolayısıyla kuduz hastalığı ile ilgili yapılması planlananlar açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi sağlık örgütleri 2017 yılında bir araya gelerek kuduz karşıtı girişimi duyururken, bu girişim doğrultusunda 2030 yılına kadar köpeklerden geçen kuduza bağlı ölümlerin sıfıra indirilmesi planlanıyor.

"2 MİLYON ÇOCUĞA KUDUZ EĞİTİMİ VERİLDİ"

Biyofarmasötik şirketi MSD'nin Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Dr. Philippe Houffschmitt, "20 yıldan uzun süredir Afya Serengeti projesi ile ve kapsamlı eğitim programları kapsamında Mission Rabbies örgütü ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Güvenli ve etkili insan ve hayvan aşıları kuduzla ile mücadelede en önemli araç. MSD Hayvan Sağlığı 20 yıldan uzun süredir uluslararası organizasyonlarla çalışıyor. Hindistan, Malavi, Uganda, Sri Lanka, Tayland ve Tanzanya gibi dünyanın en yüksek risk bölgelerinde hastalığı elimine etmek için Afya Serengeti Projesi ve Mission Rabies örgütleriyle çalışıyoruz. Toplamda 2 milyon dozdan fazla aşı bağışında bulunduk. Bu yıl itibariyle, 2013’ten beri Mission Rabies Örgütü ile beraber iki milyondan fazla çocuğa kuduz konusunda eğitim verdik."