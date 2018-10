Her yıl 59 bin insan kuduz yüzünden hayatını kaybediyor

"KUDUZDAN HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 40'I 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR"

Her yıl 59 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin yüzde 40'ının 15 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu ifade eden Dr. Houffschmitt, "Her yıl kuduz nedeniyle 59 bin kişi hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin yüzde 40’ı 15 yaşın altında olan çocuklar. Çocuklar diğer gruplara göre çok daha fazla etkileniyorlar. Tahminlere göre, her 20 dakikada bir, 1 çocuk kuduz nedeniyle ölüyor. Çocuklar sık sık hastalığa yakalanmış köpeklerle oynuyorlar ve bu nedenle çocukların eğitimi, hastalığı yok etmede kilit önem taşıyor. Çocuklar kendi çevreleriyle kuduza dair bilgileri paylaşmaya daha yatkınlar. Özellikle de ısırıldıktan sonra kişilerin aşı yaptırma olasılıklarının daha sınırlı olduğu bölgelerde, ısırılmaktan kaçınmayı ve ısırılırlarsa ne yapmaları gerektiğine dair çocukları bilgilendirmek hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu eğitimler katlanarak yayılıyor. Bizim Mission Rabies ile yaptığımız iş birliği sayesinde iki milyondan fazla çocuk temel kuduz eğitimini aldılar. Örneğin, artık bu çocuklar köpek ısırdığında yarayı sabunla yıkamaları gerektiğini ve hemen tıbbi yardım almaları gerektiğini biliyorlar."