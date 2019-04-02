"Her yıl 8,2 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü açıklamasına göre, her yıl 8,2 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Abdi İbrahim'den 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, kanser, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci en sık ölüm sebebi olarak biliniyor.

En sık görülen kanser türleri arasında akciğer, prostat (erkek), meme (kadın) ve bağırsak (kolorektal) kanseri yer alıyor. Çocukluk çağı kanserlerinde ise en sık görülen kanser türü lösemi.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de son 5 yılda kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadı, kanser hastalarının yaşam kalitesi ve süresi erken teşhis ile önemli ölçüde değişebildi.

- Sigara başı çekiyor

Kanser, çoğunlukla yaşam tarzıyla ilgili oluyor. Her çeşit kanserin oluşmasına neden olan tütün kullanımında sigara en çok bilinen kanser nedeni arasında başı çekiyor.

Sigara, akciğer kanserinin yanı sıra ağız, burun, sinüsler, dudak, gırtlak, boğaz (yutak), yemek borusu, mesane, karaciğer, böbrek, pankreas, yumurtalık, rahim ağzı, mide, kalın bağırsak kanserleri ve lösemiye neden olabiliyor. Tüm kanserlerin minimum 3'te birinden sorumlu olan sigara, özellikle akciğer kanseri ile yakından ilgili.