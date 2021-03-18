Her yıl binin üzerinde! Eşyayı bırakın çocuğunu takside unutan bile var

İzmir'de hizmet veren taksilerde her yıl çok sayıda eşya unutuluyor. Şemsiyeden kıyafete, bebek arabasından bilgisayara kadar unutulan çok sayıda eşya, dijital taksicilik sistemi, 'EnTaksi' ile sahiplerine hızla teslim ediliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, dijital taksicilik sistemi kayıtlarından kayıp eşyalara ve sahiplerine eskiye göre daha kısa sürede ulaştıklarını anlattı. Anık, "Teknolojinin gelişmesiyle unutulan eşyalar, hızlı bir şekilde bulunuyor. Bize, takside unutulanlar konusunda başvuruda bulunanların eşyalarını yüzde 99 buluyoruz. Müşterinin nereden hangi araca bindiğini, hangi güzergahtan devam ettiğini ve saatini söylemesi halinde 'EnTaksi' uygulamasından rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Önemli olan müşterinin arayıp, bilgi vermesi. Hem can hem mal güvenliği açısından önemli bir uygulama. Sistem sayesinde müşteriye verdiğimiz hizmetin kalitesi arttı" dedi.

‘DAMATLIĞINI, GELİNLİĞİNİ UNUTAN BİLE VAR’

Uygulama sayesinde yolcuların mağduriyetinin önlendiğini anlatan Anık, "Bir ay önce 2 bin 500 lira değerinde altın bulunarak, sahibine tesilm edildi. Heyecandan damatlığını ya da gelinliğini arabada unutan bile oldu. İzmirlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak sistem sayesinde hangi aracın, ne zaman, hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup, bize iletiyor. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra kayıp ve unutulan eşyaları, sahiplerine daha çok teslim eder hale geldik" diye konuştu.