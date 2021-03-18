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Her yıl binin üzerinde kişi bunu yaşıyor! 'Takside çocuğunu unutan bile var'

18.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Her yıl binin üzerinde kişi bunu yaşıyor! 'Takside çocuğunu unutan bile var'

İzmir'deki taksilerde her yıl binin üzerinde yolcu eşyalarını unutuyor. 2 bin 823 taksinin hizmet verdiği kentte, araçta unutulan eşyaların başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor. Konu ile ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, taksiye binen kişiler arasında gelinliğini hatta çocuğunu unutanlar bile olduğunu söylüyor.

İzmir'de hizmet veren taksilerde her yıl çok sayıda eşya unutuluyor. Şemsiyeden kıyafete, bebek arabasından bilgisayara kadar unutulan çok sayıda eşya, dijital taksicilik sistemi ile sahiplerine hızla teslim ediliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, dijital taksicilik sistemi kayıtlarından kayıp eşyalara ve sahiplerine eskiye göre daha kısa sürede ulaştıklarını anlattı. Anık, "Teknolojinin gelişmesiyle unutulan eşyalar, hızlı bir şekilde bulunuyor. Bize, takside unutulanlar konusunda başvuruda bulunanların eşyalarını yüzde 99 buluyoruz. Müşterinin nereden hangi araca bindiğini, hangi güzergahtan devam ettiğini ve saatini söylemesi halinde 'EnTaksi' uygulamasından rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Önemli olan müşterinin arayıp, bilgi vermesi. Hem can hem mal güvenliği açısından önemli bir uygulama. Sistem sayesinde müşteriye verdiğimiz hizmetin kalitesi arttı" dedi.

‘DAMATLIĞINI, GELİNLİĞİNİ UNUTAN BİLE VAR’

Uygulama sayesinde yolcuların mağduriyetinin önlendiğini anlatan Anık, "Bir ay önce 2 bin 500 lira değerinde altın bulunarak, sahibine tesilm edildi. Takside bebek arabası, keman, köpek, altın, para, gelinlik ile damatlığın yanı sıra çocuğunu bile unutan oluyor. İzmirlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak sistem sayesinde hangi aracın, ne zaman, hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup, bize iletiyor. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra kayıp ve unutulan eşyaları, sahiplerine daha çok teslim eder hale geldik" diye konuştu.

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'ARAÇLARIN KONUMUNU EKRANDAN İZLİYORUZ'

Emniyet birimlerinin de uygulamadan yararlandığını kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Araçların konumunu ekrandan takip ediyoruz. Örneğin taksiye bindiği ihbar edilen şüpheli şahsın, nerede indiği sistem üzerinden takip ediliyor. Haber merkezimizde biri idareci 5 personel görev yapıyor. 7 gün, 24 saat telefonlar açık. Plaka verildiğinde aracın şu an nerede olduğunu anında bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Bindiği takside bebek arabasını unutan Kezban Karamarlı (35) hemen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı aradığını söyledi. Karamarlı, “Bebeğim ağlayınca telaşla taksiden indim. Ancak bebek arabasını almayı unuttum. Bindiğim taksinin bağlı olduğu odayı aradım ve bir gün sonra bebek arabasını gelip, almamı söylediler. Çok mutlu oldum" dedi.

DHA

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İzmir
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