HABER

Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

Afrika'da ekonomik nedenlerle daha iyi bir hayat için yaşanan göç dalgası kıta güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor.

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan "Afrika'daki Ana Göç Yolları" raporuna göre, 2014-2019 yıllarında her yıl ortalama bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor.

Göçmenler, Afrika'daki yasa dışı göç yolları üzerinde birçok tehlikeyle karşılaşırken bu alan insan kaçakçıları için de önemli pazar oluşmasını sağlıyor.

Sadece Trans-Sahara göç yolu üzerinde yıllık 765 milyon dolarlık paranın döndüğü tahmin ediliyor.

Yasa dışı göçten elde edilen paranın önemli bir kısmı bölgedeki devlet ve hükümetlerin istikrarını olumsuz etkileyen suç örgütlerine gidiyor.

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen Afrikalıların mensup olduğu ülkeler sırasıyla Fas, Cezayir, Gine, Fildişi Sahilleri ve Tunus.

Son 6 yılda Kuzey Afrika ülkeleri haricinde Avrupa'ya en çok göç Nijerya, Gine, Mali ve Eritre gibi ülkelerden yaşanıyor.

Her yıl ortalama 78 bin yasa dışı göçmen Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken yakalanıyor.

2014'ten bu yana Avrupa'ya göç etmek isteyen Afrikalıların 17 bini Akdeniz'de hayatını kaybederken kıta içerisinde yaşanan göçte hayatını kaybedenlerin sayısının ise çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahaleTarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale
Manisa'da otomobiller çarpıştı; karı koca öldü, 2 kişi yaralıManisa'da otomobiller çarpıştı; karı koca öldü, 2 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika göç

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Adalar Kaymakamlığı’ndan Ruam hastalığı tespit edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Sayı 105 oldu! 64 kişi hakkında suç duyurusu

Eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.