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Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” geldi çattı! Peki bu ayda nelere dikkat çekilir?

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.10.2024 13:03
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Her sene 1-31 Ekim'de meme kanserine olan farkındalığı arttırmak adına çeşitli etkinlik ve hatırlatmalar yapılmakta. Bu hatırlatmalar kişinin sağlığı ve hayati önemini bizzat gözler önüne sürecek uzun soluklu bir dönem olmakla birlikte pek çok insanın farkındalığını arttırır. Dünya çapında düzenlenen bu uygulamada, 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” geldi çattı! Peki bu ayda nelere dikkat çekilir?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü, meme kanseridir.

4 Şubat 2021’de Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin %11.7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından %11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin %10 ile üçüncü, prostat kanserinin %7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin %5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurmuştur.

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Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde “Pembe Kurdele” teması kullanılmaktadır.

Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlamakta.

Bu ayda, meme kanseri konusunda çalışan, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler başta olmak üzere tüm paydaşlar bir dizi kampanya ve program yürütmektedir.

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Bu kampanyalardan en çok bilineni ise “Pembe Top Sahada” projesi. Kadınları sağlıkları için harekete geçmeye çağıran uygulamada top, bu sene Çağla Şikel ile havalanacak.

BU ÇALIŞMALARIN HEDEFİ;

Metastatik meme kanseri de dahil olmak üzere meme kanseri teşhisi konan kişileri desteklenmesi

İnsanların meme kanseri risk faktörleri konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi

Kişisel meme kanseri risklerinin bilinmesi ve uygun yaştan başlayarak düzenli taramanın öneminin vurgulanması

Hastalık hakkında daha fazla desteğe ve araştırmaya duyulan ihtiyaç konusunda farkındalığın artırılmasıdır.

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NASIL ÖNLEM ALINIR?

Memelerin normalde nasıl göründüğünü bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Kadınlar yirmi yaşından başlayarak, her ay düzenli olarak kendi memelerini muayene ettiklerinde, memelerinde oluşabilecek en ufak değişikliği erkenden fark edebileceklerdir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz.

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Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan çok önce, meme kanserinin erken evrelerde bulunmasını sağlar. Bu nedenle, ülkemizde 40-69 yaş arasındaki kadınlara, herhangi bir yakınmaları olmadan önce, her iki yılda bir kez ve ücretsiz olarak mamografi ile tarama yapılmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir:

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**Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi (belirgin bir yumru hissedilmese bile)

Memede ya da meme ucunda ağrı

Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl)

Meme ucunda çekilmeler

Memede portakal kabuğu görünümü

Meme derisinde tahriş

Tek taraflı meme ucunda akıntı (özellikle kanlı akıntı)

Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği

Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma

Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir.**

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Bu belirtiler meme kanseri dışındaki durumlardan da kaynaklanabilmekle birlikte, yukarda sayılan belirtilerden her hangi biri görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Sağlık Bakanlığı Meme‎
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