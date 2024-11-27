HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her yıl milyonlarca insanı etkiliyor: Havalar soğudu, vakalar arttı!

Her yıl milyonlarca insanı etkiliyor: Havalar soğudu, vakalar arttı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.11.2024 14:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış kapıya dayandı, hava sıcaklıkları birden düştü. Öyle ki yurdun bazı kesimlerini kar esir aldı. Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artışlar yaşandı. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Can, özellikle risk grubunda olan kişilerin grip aşısı yaptırmalarını önerdi.

Her yıl milyonlarca insanı etkiliyor: Havalar soğudu, vakalar arttı!

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken grip vakalarında da artışlar başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Can, konuyla ilgili konuştu.

"VAKALAR ARTTI"

iStock-1471598520

Doktor Burak Can, grip ve nezlenin birbirinden ayrılması gerektiğini anlatarak, “Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen, influenza virüs denen bir virüsün yaptığı enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalıkta ateş, kas ağrıları, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi şikayeti olur hastaların. Bazen nezleyle de karıştırılabilir. Herkes ben nezle oldum değil de grip olduğunu daha sık söyler. Aslında nezle biraz daha yaygındır. Özellikle ateşin inatçı olması, kas ağrılarının, halsizliğin fazla olması ya da uzamış kuru öksürüğün olması gripte daha çok gördüğümüz keşiflerdir. Vaka sayılarında da artış var” ifadelerini kullandı.

"SIK SIK EL YIKANMALI"

iStock-1094032118

Grip ve nezle enfeksiyonlarının bulaşma yolları hakkında bilgi veren Dr. Burak Can, “Hapşırmayla, öksürmeyle sağa sola saçılan damlacıklar havaya karışabilir. Bu havayı soluyan kişiler, enfeksiyon etkenini solunum yoluyla almış olurlar. Bunun için kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle risk gruplarındaki kişiler kapalı bir ortamda bulunacaksa, maske kullanmaları korunmak için faydalı olacaktır. Ayrıca yine enfeksiyon etkenleri hapşıran, öksüren kişilerden havaya yayılan damlacıklar yoluyla eşyalara, yüzeylere bulaşabilir. Buralara dokunan kişi elini ağzına, gözüne götürdüğü zaman bu virüsü kendisine bulaştırmış olur. O yüzden sık sık el yıkanmalı ayrıca hasta olan kişilerle görüşme yapmak durumunda kalırsak da 1 metreden fazla yaklaşmamalıyız ve maske kullanmalıyız” diye konuştu.

"GRİP AŞISI YAPTIRIN"

HASTALIKK

Grip aşısının öneminden bahseden Doktor Can, “Risk grubunda olan kişiler muhakkak grip aşısı yaptırmalıdır. Her ne kadar aşılarla ilgili dezenformasyonlar olsa bile bu aşılar çok güvenli, her yıl yapılan aşılardır. 50 yaş üstündeki yetişkinler, kronik astım, KOAH, diyabet, kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıkları, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kullananlar, romatoloji - onkoloji hastaları, gebeler, yaşlı bakım evinde kalanlar ve sağlık çalışanları aşı yaptırmalı. Grip aşısı yaptırmayı genellikle ekim ayında öneriyoruz ama risk grubundaki kişiler eğer aşılarını olmadıysa kasım, aralık ayında hatta şubat ayına kadar yaptırabilirler” şeklinde konuştu.

İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
grip soğuk vaka
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Erdoğan'dan 'Silahları gömün' çıkışı: "Karşımızdaki tablo umut vermiyor"

Erdoğan'dan 'Silahları gömün' çıkışı: "Karşımızdaki tablo umut vermiyor"

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.