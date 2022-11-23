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Her yıl özel olarak hazırlanıyor! Balıkçılar için hazırlanan erotik sazan balığı takvimi çıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu

23.11.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'daki hevesli balıkçılar için üretilen Carponizer Sazan Takvimi 2023, bekleyenlerini büyüledi. Dev sazanlarla yarı çıplak halde poz veren modellerin fotoğraflarıyla dolu bu takvimin, her yıl hazırlandığı ve farklı bir yerde yapılan çekimlerin ardından satışa sunulduğu aktarıldı.

Her yıl özel olarak hazırlanıyor! Balıkçılar için hazırlanan erotik sazan balığı takvimi çıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu

Takvimin yaratıcısı olan Almanya'dan Hendrik Poehler "Balık tutmak dünyadaki en büyük hobilerden biri ve Carponizer erotik sazan takvimi dünyayı fethediyor. Fikir çok özel ama çok da kolay. Çoğu erkek balığa çıkmayı sever ve güzel kadınları da severler, öyleyse neden onları birleştirmeyelim ki!'' diye açıkladı. Poehler, balık tutan iki çekici kadın görmesi üzerine takvim fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

GÜNLERCE SÜREBİLİYOR

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Çekimlerin bazen saatler bazen de günlerce sürdüğünü açıklayan Poehler, "Takvim için yapılan çekim çok ayrıntılıydı. Her şey mükemmel olmalı. Güzel hava, güzel modeller ve daha önce yakalanması gereken mükemmel bir sazan.'' diye belirtti.

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Poehler ayrıca, çekim boyunca hem balıkların hem de modellerin rahatı için çalışan yardımcılar olduğunun da altını çizdi.

''HAYVAN ZULMÜ''

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2023 baskısı, "Balık tutma gezilerinizi planlamak için en seksi takvim!" açıklamasıyla satışa sunuldu. Ancak takvimleri herkes tarafından beğenilmedi. Hatta 2017 baskısı yayınlandıktan sonra bir haber sitesi olan The Quint, "Bu hayvan zulmü! Sazanlar sudan çıkarılıyor ve ölmemeleri için tekrar suya konmadan önce dakikalarca nefes nefese bırakılıyor. Fotoğrafçının çekimi tamamlaması 6 hafta sürdü. Bu, balık için altı haftalık uzun süreli bir işkence demek." diye yazdı.

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