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Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Düzce'de, bu sene liseye başlaması gereken 14 yaşındaki Mertcan Ozan, 5 tercih yapmasına rağmen herhangi bir okula yerleşemedi. Ortaokul eğitimi sırasında her yıl teşekkür belgesi alan Ozan, 'İmam Hatip Lisesi tercih etmediğim için sorun yaşadım' diyerek psikolojik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Düzce Yeşilçimen Mahallesi’nde oturan Mertcan Ozan’ın, bu yıl lise birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan’ın tercih aşamasında Düzce’de eğitim ve öğretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasına rağmen, hiç bir yere yerleşemedi. Ozan, okulların açılmasına 1 hafta kala ne yapacağını henüz bilmiyor.

‘İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ TERCİH ETMEDİĞİM İÇİN SORUN YAŞADIM’

İmam hatip ve meslek lisesi tercih etmediği için sorun yaşadığını ileri süren Mertcan Ozan, “Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu meslek lisesine gitti. Diğerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediğim için yerleşemedim. İmam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaştıramıyor. Ben yükseköğrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanıyorum. Şu an psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kıyafetlerimin dahi ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım 1 hafta sonra okula başlayacaklar. Ben daha okul kıyafetimin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

“3 YIL TEŞEKKÜR ALDI”

Çocuğunun yerleşememesini imam hatip ve meslek lisesi tercihi yapmamaya bağlayan anne Emriye Ozan, “Eksik yaptığımız bir şey yok. Biz meslek lisesi ya da imam hatip lisesine gitmesini istemediğimiz için tercihimizde onlar yoktu. 5 tane seçim hakkımız vardı. 5 seçimimizi de yaptık. Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi'ni tercih ettik. Çocuğumun mezun olduğu okulda 200’den fazla 8’inci sınıf öğrencisi vardı. Onları hepsi yerleşti. 200 öğrenciden sadece benim oğlum yerleşemedi. Ben çocuğumun başarısız olduğunu düşünmüyorum. 6, 7 ve 8’inci sınıfta teşekkür belgesi aldı. Not ortalaması 75’in üzerinde” diye konuştu.

Emriye Ozan, oğlunun okulda aldığı teşekkür ve başarı belgelerini göstererek, çocuğunun tercih ettiği liselerden birisine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. (DHA)

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imam hatip teşekkür mertcan ozan Düzce Meslek Lisesi

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