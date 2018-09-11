Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Düzce Yeşilçimen Mahallesi’nde oturan Mertcan Ozan’ın, bu yıl lise birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan’ın tercih aşamasında Düzce’de eğitim ve öğretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasına rağmen, hiç bir yere yerleşemedi. Ozan, okulların açılmasına 1 hafta kala ne yapacağını henüz bilmiyor.

‘İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ TERCİH ETMEDİĞİM İÇİN SORUN YAŞADIM’

İmam hatip ve meslek lisesi tercih etmediği için sorun yaşadığını ileri süren Mertcan Ozan, “Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu meslek lisesine gitti. Diğerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediğim için yerleşemedim. İmam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaştıramıyor. Ben yükseköğrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanıyorum. Şu an psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kıyafetlerimin dahi ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım 1 hafta sonra okula başlayacaklar. Ben daha okul kıyafetimin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.