"Her yıl yaklaşık 2 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, rahim ağzı kanserinin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde tarama programlarının tam oturmaması nedeniyle halen ölümcül kanserler arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu bildirdi. Medicana'dan yapılan açıklamada, rahim ağzı (serviks) kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserler arasında olduğu ve hastaların yaklaşık yarısının üreme çağındaki kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, serviks kanserinin sebebinin büyük oranda bilindiğini ve bir virüsün (HPV) etken olduğu bilindiği için aşısının da geliştirilmiş olduğunu belirtti. Erken tanıda kullanılan tarama testleri ve tedavideki gelişmeler sonucu hastaların yaşam beklentisinin oldukça uzadığını aktaran Laçin, şunları kaydetti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama! Kahramanmaraşlılardan Taşdelen’e kutlama Beylikdüzü'nde toprak altında kalan işçi kurtarıldı

"Gelişmiş ülkelerde hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90'ların üzerindedir. Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerde tarama programlarının tam oturmaması nedeniyle halen ölümcül kanserler arasındadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 2 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulmaktadır. Uygun tedavinin belirlenmesinde tümörün büyüklüğü, çevre dokulara yayılımı, tipi, lenf sisteminin tutulumu ve hastanın çocuk isteği olup olmadığı önemlidir. Hastalığın ileri evrelerinde alınabiliyorsa rahim ile yumurtalıklar alınmakta, ardından da radyoterapi ve kemoterapi uygulanmaktadır. Bu tedavilerle hastanın gebe kalması büyük olasılıkla imkansız hale gelir." - Erken tanıyla gebe kalınabilir Prof. Dr. Selman Laçin, genel anlamda yumurtalıklarının alınması veya radyoterapi yapılması planlanan hastalarda gebelik için en uygun seçeneğin, yumurta veya embriyoların dondurulması olduğunu vurgulayarak, "Dondurulacak yumurta ve embriyoların elde edilmesi için asıl tedavinin uygulanmasından önce genellikle 2 ile 4 hafta arasında ek bir süre gerekmektedir. Doğurganlığın korunması için yapılacak alternatif tedaviler hiçbir şekilde hastanın yaşam süresini olumsuz yönde etkilememelidir." ifadelerini kullandı.