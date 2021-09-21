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  4. Her yolu denemişler! 'Basın' yazılı aracın içinden bakın ne çıktı

Her yolu denemişler! 'Basın' yazılı aracın içinden bakın ne çıktı

21.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde istihbarat üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, durdurdukları 'basın' yazılı araçtan uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Her yolu denemişler! 'Basın' yazılı aracın içinden bakın ne çıktı

Olay, E-87 Karayolu üzeri Aydın girişindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı kontrollü bir şekilde durdurdu.

GERÇEĞİ TİNA ORTAYA ÇIKARDI

Hassas burun Tina ile yapılan aramada polis köpeği vites kolunun arka tarafına tepki verdi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucu otomobilde 80 gram sentetik uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca aracın ön kısmında basın yazısı olması da dikkat çekti. Sürücü L.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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