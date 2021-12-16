Her zaman minnetle hatırlanacak, kullanışlı bir yılbaşı hediyesi arayanların bakması gereken telefon kılıfı modelleri

Yılbaşında hediyeleşmek herkesi mutlu ediyor. Hele ki bu hediyeler kullanışlı ve işe yarar ürünler ise o zaman hediyeyi alan da veren de bu durumdan oldukça memnun kalıyor. Akıllı telefonlara gözümüz gibi baktığımız şu dönemde en faydalı hediyelerden biri de telefon kılıfları. Her zaman minnetle hatırlanacak, kullanışlı bir yılbaşı hediyesi arayanların bakması gereken telefon kılıfı modellerini sizler için inceledik.

1. Hem sade hem koruyucu!

Yeni yıl hediyesi olarak baktıkça hatırlanacak bir telefon kılıfı almak istiyorsanız tercihinizi JEtech markasından yana kullanabilirsiniz. Iphone 7 Plus ve Iphone 8 Plus modelleri ile uyumlu olan ürün, son derece sade bir görünüme sahip. Yüksek kalite silikon malzemesiyle telefonu darbelere karşı koruyan kılıf, iç astarıyla cihazın arka yüzeyinin çizilmesine engel oluyor. Markanın bu modeli 11 farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Siz de sevdikleriniz için akıllı telefonlarını koruyacak bir yılbaşı hediyesi istiyorsanız aradığınız ürün bu olabilir.

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2. Şık hayvan desenleriyle gözler üzerinizde!

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Hediye vereceğiniz kişi hayvan desenlerinden hoşlanıyorsa Caselab markası sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın çita desenli ürünü, telefonu tamamen sararak darbelere karşı koruyor. İç kısmının mikrofiber dokusu ise telefonun hem ısınmasının hem çizilmesinin önüne geçiyor. Sağlığa zararlı materyaller kullanılmadan üretilen bu telefon kılıfı kamerayı saran tasarımıyla ekstra bir koruma sağlıyor. Yalnızca Iphone 7 Plus ve Iphone 8 Plus için değil, başka marka ve modelde telefonlar için üretilmiş çeşitleri de bulunuyor.

Düşünülerek tasarlanmış yapısıyla ağırlık hissi yaratmayan Ceselab Walking Cheetah Telefon Kılıfı'nı incelemek için buraya tıklayın.

3. Şeffaf sadeliğinden vazgeçemeyenlere!

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Telefon koruyucusu olarak şeffaf modelleri tercih ediyorsanız Coverzone markası size aradığınız kaliteyi sunuyor. Coverzone Iphone 11 Şeffaf Telefon Kılıfı, yüksek kaliteli silikon malzemesiyle darbelere ve düşmeden dolayı oluşabilecek hasarlara karşı tam koruma sağlıyor. Diğer telefon kılıflarına kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemeden üretilen bu ürün, tam uyumlu tasarımı sayesinde telefonun tüm fonksiyonlarını rahatlıkla kullanabilmenizi sağlıyor. Sevdiklerinizin sizi minnetle hatırlayacağı bir hediye almak istiyorsanız bu ürüne bakmadan karar vermeyin!

Coverzone Iphone 11 Şeffaf Telefon Kılıfı'nı daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Geometrik desenleri telefonunuza taşımaya ne dersiniz?

Sıradan tasarımlardan sıkıldınız ve yeni bir arayış içinde misiniz? Eğer geometrik desenler hoşunuza gidiyorsa Caselab markası sizin bu arayışınızı dindirmeye geliyor! Kaliteli silikon malzemeden üretilmiş kılıf, telefonu dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruyor. Ayrıca kamerayı saran tasarımı uzun yıllar boyunca kusursuz fotoğraflar çekmeniz için ihtiyacınız olan korumayı sağlıyor. İç kısmının mikrofiber dokusu sayesinde ısınma ve çizilmelerin önüne geçen ürün, canlı renkleriyle dikkatleri üzerinize toplayacak gibi görünüyor.

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5. Altın renginden vazgeçemeyenler burada mı?

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Yılbaşı hediyesi tercihinizi şık ve zarif bir üründen yana kullanmayı düşünüyorsanız Baseus markasının altın renkli telefon kılıfı sizin için harika bir alternatif olabilir. Baseus Simplicity Telefon Kılıfı'nın transparan yapısı, telefonunuzun kendi şıklığını gölgelemezken altın detaylarıyla bu şıklığı ikiye katlıyor. Kaliteli malzemesi ve telefonu saran yapısı cihazı darbelere karşı korurken mükemmel tasarımı telefon kullanım keyfinizi artırıyor. Silikon dokusu, telefonunuzu koyduğunuz yüzeylere tutunma sağlayarak düşerek zarar görme ihtimalini en aza indiriyor.

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6. Işıltı denince akan sular durur!

Telefon kılıfları akıllı telefonları korumanın yanı sıra sağladıkları konfor sayesinde son derece kullanışlı hediyeler. Mor Aksesuar imzası taşıyan telefon kılıfı size konfor sağlarken özel bir sıvı içindeki sim ve pullarıyla tarzınıza katkıda bulunuyor. Bu sıvı içinde hareket eden sim ve pullar, farkını ortaya koymak isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelebilir! Arkasında bulunan yüzük detayı ise telefonun elinizden kayma ihtimalini en aza indirerek ekstra bir koruma sağlıyor.

Sıra dışı tasarıma sahip bu ürünü incelemek ve satın almak için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak!

7. Gülen yüzler ile etrafa pozitif enerjinizi saçın!

Sade ama gülümseten bir hediye vermek istiyorsanız Iphone 11 Smile Telefon Kılıfı ilginizi çekebilir. Yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilmiş ürün, krem rengi ve üzerindeki gülen surat çizimleriyle son derece modern ve iç ısıtan bir tasarıma sahip. Süet kaplı iç kısmıyla telefonu kılıftan kaynaklanabilecek çiziklere karşı koruyan bu model, akıllı telefonlar için maksimum koruma sağlıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı özelliği sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilir, renkli gülen yüzlerden gelen enerjiyle girdiğiniz ortama neşe saçabilirsiniz!

Sağlığa zararlı maddeler içermeyen ve uzun ömürlü kullanım sunan ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Çok amaçlı ürünleri sevenlere...

Yeni yıla girerken arkadaşınıza bir telefon kılıfı almayı düşünüyorsanız ve çok amaçlı ürünler ilginizi çekiyorsa Shoptocase Iphone 13 Uyumlu Telefon Kılıfı sizin için harika bir hediye alternatifi olabilir. Silikon malzemesi ile darbelere ve düşme sonucu oluşabilecek kırılmalara karşı koruyan ürün, cihazla tam uyum sağlayan tasarımı ile tuşların rahatlıkla kullanılmasına imkan tanıyor. Şeffaf yapısıyla telefonun rengini ortaya çıkaran kılıf, arkasında bulunan kartlık ile her an elinizin altında olmasını istediğiniz kartlarınızı taşımanıza olanak sağlıyor.

Son derece kullanışlı Shoptocase Iphone 13 Uyumlu Telefon Kılıfı'nı detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

9. Askılı modeller bu sene çok moda!

Son zamanlarda pratik kullanımıyla dikkat çeken askılı telefon kılıfları yeni yıl hediyesi arayışınıza bir son verebilir. Şeffaf silikon yapısıyla telefonu darbelerden koruyan kılıf, ayarlanabilir askısıyla son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Çantanıza veya boynunuza asarak düşme ihtimalini en aza indirebileceğiniz bu ürün sayesinde telefonunuzun kaybolma ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca kamerayı sararak ekstra bir koruma sağlayan bu model sayesinde çektiğiniz fotoğrafların kalitesinden ödün vermenize gerek kalmıyor!

Emybox Iphone 6/6S uyumlu Askılı Telefon Kılıfı'nı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Su altı fotoğrafı çekmeyi sevenlere müthiş bir hediye!



Yılbaşı hediyesi alacağınız arkadaşınız su altına ilgiliyse su geçirmeyen bir telefon kılıfı unutulmaz bir hediye olabilir. Kaliteli telefon aksesuarlarıyla dikkat çeken Spigen markasının su altı kılıfı, dokunmaya duyarlı yüzeyiyle son derece kolay bir kullanım sunuyor. Kilitlenebilir ağız kısmıyla hiçbir şekilde su geçirmeyen kılıfın yanında taşıma kolaylığı sağlayan kordonu bulunuyor. Yüksek koruma sunan ürün, sudan kaynaklanabilecek hasar ve bozulmaların önüne geçtiği gibi şeffaf yapısıyla kusursuz su altı fotoğrafları çekmeye olanak tanıyor.

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