Her zaman rahat bir nefes için en iyi hava temizleme cihazı tavsiyeleri

Evlerde oluşan rutubet, toz ve kir ; açık alandan daha fazla virüs ve bakteri barındırabiliyor. Sürekli kirli havayı solumak da çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. "Hava temizleme cihazı ne işe yarar?" sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz: Kapalı alanlardaki sağlıklı hava sirkülasyonunu engelleyen tüy, toz, virüs, bakteri, polen, küf ve kötü kokuları yok ederler. Sık sorulan "Hava temizleme cihazı nasıl çalışır?" sorusuna da kısaca cevap verelim. Hava temizleme modülleri ya da hepa filtre temelli iyonizer ile birleştirilen fan yardımıyla havayı iyonizer veya hepa filtre üzerinden geçirerek temizler. Sağlıklı hava solumanıza yardım eden bu cihazları sizler için araştırdık. İşte, en iyi hava temizleme cihazı tavsiyeleri. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Hepa filtreli Winix Zero

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50 m²'ye kadar alanı rahatça temizleyebilen Winix Zero Compact Hava Temizleme Cihazı, 250 m³/saat temiz hava dağıtım hızına sahip. Hepa filtreli hava temizleme cihazı ayrıca ince mesh ön filtre ve karbon filtreye de sahip. Cihaz, WINIX PlasmaWave teknolojisi sayesinde 4 aşamalı filtreleme yapıyor. Ortam havasını saf ve temiz tutmak için fanını ayarlayan cihaz, akıllı parçacık sensörü teknolojisine sahip. Havada bulunan ince toz, polen, bakteri, virüs, evcil hayvan tüyü, küf sporu, VOC, duman ve ev kokularını yakalayarak yok ediyor. Uyku moduna da sahip olan hava temizleyici, bu moda alındığında sessiz çalışıyor ve ışıklarını kısarak rahat bir gece uykusu çekmenize yardımcı oluyor. Kompakt tasarımı sayesinde rahat taşınan ve yer kaplamayan ürünün kullanımı da oldukça kolay.

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2. Sağlıklı hava için Coway

"Hava temizleme cihazı işe yarıyor mu?" endişenizi yok eden Coway Hava Temizleme Cihazı, etkili filtrasyon sistemi sayesinde ince partiküllerin %99.9'unu engelliyor. 4 kademeli geliştirilmiş filtre sistemi olan ürün, gerçek zamanlı olarak hava kalitesini de gösteriyor. Hava çıkış başlığında bulunan kırmızı renk havanın kirli olduğunu, sarı renk orta kirlilikte havanın olduğunu, yeşil renk havanın temiz olduğunu ve mavi renk de havanın çok temiz olduğunu ifade ediyor. Üründe ayrıca 3 ayrı mod bulunuyor. Cihaz, akıllı ekonomik modda iken hava kalitesine uygun olarak enerji tüketiyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Otomatik moda alındığında fan hızını havanın temizlik oranına ve mevcut ışığa göre ayarlayan cihaz, turbo modda ise havayı hızlı ve yoğun şekilde temizliyor. Dilerseniz ışıklarını kapatabilirsiniz.

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3. Şık tasarımıyla Philips Amf220/15

Ev için hava temizleyici önerilerimizden biri de Philips Amf220/15 Hava Temizleyici. 42 m²'ye kadar alanın havasını temizleyebilen cihaz, 165 m³/saat temiz hava hızına sahip. 3 ayrı özelliği barındıran üründe hava temizleme özelliğinin yanı sıra fan ve ısıtıcı fonksiyonları da bulunuyor. Aktif karbon ve hepa filtreli cihaz, ortam havasını virüs ve alerjenler dahil olmak üzere her türlü kirletici maddeden temizliyor. 350° döner fanı bulunan hava temizleyici, sıcak ve ferahlatıcı esintiyi tüm alana yayıyor.

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4. Üstün performans için Electrolux Pure

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Electrolux Pure Hava Temizleme Cihazı, "Hava temizleme cihazı nedir?" sorusunu tam anlamıyla karşılayan başarılı bir ürün. Çok katmanlı filtrasyon sistemine sahip cihaz, ortam havasını polen gibi alerjen maddelerden, toz ve partiküllerden arındırmakla kalmıyor; kötü kokuları da absorbe ediyor. Düşük seviyede çalışırken bile yüksek filtreleme yapabilen hava temizleyicinin en düşük modda yaydığı ses sadece 16 dB. Duyulması çok zor olan bu ses sayesinde rahat bir gece uykusu çekebilirsiniz. Ürün, en yüksek çalışma modunda bile sadece 49 dB ses yaydığı için sizi rahatsız etmiyor. AirSurround sistemi ile havanın spiral şeklinde hareket etmesini sağlayarak temiz havayı odanın her yerine taşıyor. PureSense sistemi ise ortam havasının kirlilik düzeyini sürekli ölçerek hava akışını buna göre ayarlıyor.

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5. Çok fonksiyonlu DYSON Pure Humidify+cool

En iyi hava temizleyiciler arasında yer alan DYSON Pure Humidify+cool Hava Temizleme Fanı, havayı sadece temizlemiyor. Aynı zamanda nemlendiriyor ve serinletiyor. Havayı kirleten partikülleri yakalayan cihaz, ultra ince partiküllerin %99.99'unu filtrelemeyi başarıyor. 360° kapalı filtre özelliği olan ürün, karbon filtre ile gaz ve kokuları yakalarken hepa filtre ile ultra ince partikülleri tutuyor. Ultraviyole temizleme teknolojisi ile ortam havasındaki partikülleri yok ediyor. Nemlendirici fanı havadaki nemi otomatik olarak kontrol ederek doğru nem oranına ulaşmasını sağlıyor. Cihaz, Air Multipler teknolojisine sahip olduğu için temiz havayı tüm alana yayıyor. Ayrıca Dyson Link uygulaması ile ürünü mobil cihazınızla kontrol edebilirsiniz.

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6. Hızlı ve etkili Philips AC1215/10

Aerodinamik tasarıma sahip Philips AC1215/10 Hava Temizleyici, NanoProtect Pro filtresi sayesinde 270 m³/saat temiz hava hızı sağlıyor. 0,02 um boyutundaki ultra küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde temizleyen cihaz, gösterge paneli ile ortam havasının temizliğini size bildiriyor. Gece algılama modu ile yatak odasının havasını hızlıca uyku için hazırlayan ürün, hava kalitesini gece boyu sürekli takip ediyor. Bu sayede uyuduğunuz süre boyunca temiz hava solumanıza yardım ediyor. Filtreyi değiştirme zamanı geldiğinde ise sağlıklı hava koruma uyarısı ile sizi bilgilendiren cihaz, kirli havayı temizlerken kötü kokuları da yok ediyor.

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7. Pratik kullanımıyla Xiaomi AC-M6-SC 3H

Hepa filtre ile donatılan Xiaomi AC-M6-SC 3H Hava Temizleyici, "Mein Home" uygulaması sayesinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Google Assistance ve Alexa ile uyumlu olan cihaz, ortam havasında bulunan mikro partiküllerin %99.97'sini yakalıyor. 380 m³/saat temiz hava hızı sunan ürün, OLED dokunmatik ekrana sahip. Hava temizleyici, günde 1 kWh'den az enerji tüketerek tasarruf sağlıyor. Yüksek hassasiyetli lazer Pm sensörü, ortam havasını gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Otomatik modda pro-aktif olarak kendini ayarlıyor. Uyku modunda ise konforlu bir uykuya yardım ediyor.

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8. Yeni nesil Fakir Luminoso Smart Iyonik Hava Temizleme Cihazı

WiFi ve mobil uygulama destekli Fakir Luminoso Smart Iyonik Hava Temizleme Cihazı, sizin için sıradaki önerimiz. Yeni nesil infrared hava kalitesi sensörleriyle donatılan ürün, akıllı yazılım desteğine de sahip. Bu sayede cihaz ortamdaki havayı hassas lazer teknolojisi ile analiz ediyor. Yüksek kapasiteli hepa filtresine ek olarak 6 adet yüksek performanslı filtreye sahip olduğu için ortam havasında bulunan toz, alerjen, mayt, hayvan tüyü, VOC, kimyasal parçacıklar, bakteri ve virüsleri temizleyerek hapsediyor. Kokuları da yok eden ürün, sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor.

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9. Özelleştirilebilen filtresiyle Coway AP-1516D-112790 Hava Temizleme Cihazı

49.5 m² alanı temizleyen Coway AP-1516D-112790 Hava Temizleme Cihazı, 4 kademeli geliştirilmiş filtre sistemine sahip. Sayaç fonksiyonu bulunan ürün, 1-4-8 saat seçeneklerine göre programladığınız sürenin sonunda otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlıyor. Kişiselleştirilmiş filtre özelliği olan cihazı ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hindistan cevizinden üretilen aktif karbon filtresi kötü kokuları yok ederken üstün hepa filtresi ise havadaki istenmeyen partiküllerin %99.9'unu hapsediyor. Gerçek zamanlı hava kalite göstergesi ile sizi bilgilendiriyor. Ekonomik, akıllı ekonomik ve turbo olmak üzere 3 ayrı çalışma modu bulunuyor. Ayrıca ürünün filtre değişim alanındaki kapağında çocuk kilidi yer alıyor.

74 adet uluslararası tasarım ödülü olan Coway AP-1516D-112790 Hava Temizleme Cihazı'nı buradan satın alabilirsiniz.

10. Alerjenlere karşı Philips AC2939/10 Hava Temizleyici

Smart sensing teknolojisi ile Philips AC2939/10 Hava Temizleyici, ortam havasının 3 sorunu olan iç mekan alerjenleri, parçacık ve zararlı gazları otomatik olarak algılayarak temizliyor. Kolay bir bakıma sahip olan ürün, filtrede biriken kir miktarını ve filtre ömrünü size bildiriyor. 3D hava sirkülasyonu sistemi sayesinde 20 m² alanı sadece 9 dakika gibi kısa bir sürede temizliyor. Cihazın üst kısmında yer alan renk kodlu sistem ise hava kalitesini gösteriyor. Üstün filtreleme performansı olan hava temizleyici, 330 m³/saate kadar temiz hava hızı sunuyor. Cihazın otomatik, hassas, turbo ve uyku olmak üzere 4 modu bulunuyor.

85 m² alanı temizleme kapasitesine sahip olan Philips AC2939/10 Hava Temizleyici'yi satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

11. Sağlıklı hava için Beurer LR 330 Hava Temizleyici

3 katmanlı filtre sistemine sahip olan Beurer LR 330 Hava Temizleyici, ön filtre sistemi ile ev tozunu filtreliyor. Aktif karbon filtresi hoş olmayan kokuları yok ederken EPA E10 filtresi de akar, virüs, bakteri, polen ve ince toz partiküllerini hapsediyor. 35 m²'ye kadar alanın havasını %40-80 arasında istenilen düzeyde nemlendirebilen cihazın hava filtresi ise üç ayrı güç seviyesine sahip. 1-12 saat arasında zamanlayıcısı bulunan hava temizleyicisinin ışıklı ekranından oda nemini de görebilirsiniz.

Havayı hem temizleyen hem de nemlendiren Beurer LR 330 Hava Temizleyici'yi detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Kolay kullanıma sahip Electrolux FA31-201GY Kompakt Hava Temizleyici

Çok katmanlı filtresi olan Electrolux FA31-201GY Kompakt Hava Temizleyici, en iyi hava temizleyici cihazlardan biri. Ürün, hava kalitesinde meydana gelen değişiklikleri algılayarak fan hızını maksimum temizlik için otomatik olarak ayarlıyor. Mikro tozlara ve zararlı uçucu maddelere karşı etkili bir filtreleme yapan cihaz, filtre değişim zamanını size kademeli uyarı sistemi ile bildiriyor. Ortamdaki havanın spiral şekilde ilerlemesini sağlayarak temiz havayı odanın her yerine yayıyor. 40 m² alanın havasını kolayca temizleyebiliyor. Hava temizleyici, uyku moduna alındığında sadece 26 dB(A) ses çıkarırken maksimum performansta 49 dB(A) ses düzeyinde çalışıyor. Dokunmatik arayüzü sayesinde kolay kullanıma sahip olan ürün, kompakt yapısı ile fazla yer kaplamıyor.

Electrolux FA31-201GY Kompakt Hava Temizleyici'yi incelemek isterseniz sizi buraya alalım.

13. Ergonomik tasarımıyla Samsung AX34R3020WW/SK Hava Temizleyici

Her türlü yaşam alanında kolayca kullanabileceğiniz Samsung AX34R3020WW/SK Hava Temizleyici, ortamdaki toz miktarını ve hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçüyor. 3 adımlı temizleme sistemi kullanan cihaz, havanın sürekli temiz kalmasını sağlarken kötü kokuları da yok ediyor. Ürünün ön kısmında bulunan hava girişi, filtre değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Yıkanabilen ön filtresi, düzenli aralıklarla temizlediğiniz takdirde uzun yıllar kullanılabiliyor. Otomatik moda ek olarak uyku modu da olan ürün, bu programda sessiz ve yumuşak bir hava akımı sunuyor. Çocuk güvenlik kilidi sayesinde ekranda yer alan butonlara rastgele basılmasını engelleyen cihaz, yuvarlatılmış kenarları ile çarpma halinde darbenin etkisini azaltıyor.

Samsung AX34R3020WW/SK Hava Temizleyici'yi detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

14. H13 WIFI Hava Temizleme Cihazı ile havanızı değiştirin

H13 WIFI Hava Temizleme Cihazı'nı hem hava temizleyici hem de aromaterapi için kullanabilirsiniz. Aromatik esansiyel yağları ekleyebileceğiniz kutuya sahip olan ürün, ortam havasını değiştirmenize yardım ediyor. Hepa filtresi sayesinde PM 2.5 ila 0.3 mikro partikülleri bile yok eden cihaz; virüs, bakteri, toz ve polen gibi parçacıkların yanı sıra evcil hayvan tüyünü ve saçları da filtreliyor. Hava kalitesini anlık olarak ölçebilen hava temizleyici, dokunmatik ekranı üzerinden kontrol imkanı sağlıyor. 30 dakikada 14 m² alanın havasını kolayca temizliyor. 4 ayrı moda sahip olan ürünün zamanlayıcı fonksiyonunu 1-2-4-8 saat arasında seçebilirsiniz. Cihazı Smart Life uygulamasını kullanarak uzaktan kontrol edebilirsiniz. Google Home ve Alexa üzerinden ses kontrolüne izin veren ürünü çok seveceksiniz.

H13 WIFI Hava Temizleme Cihazı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

15. Hem havayı temizler hem de nemlendirir: Philips AC3829/10

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün de Philips AC3829/10 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici. Sağlıklı bir oda iklimi sağlayan ürün hem temizleme hem nemlendirme işlevi sunuyor. 600 ml/saat ile optimum nem sağlayan cihaz, ultrasonik hava nemlendiricilerine oranla %99 daha az bakteri salınımı sağlıyor. Alerji yönetimi özelliğine sahip olan ürünün ayrıca AeraSense teknolojisi, gerçek zamanlı hava kalitesini izleme ve kayıt etme imkanı da sağlıyor. İnce toz, gaz, bakteri ve polenleri etkili şekilde filtreleyen ürün; sağlıklı bir hava sunuyor.

4 nem kademesi ve 3 temizleme modu olan Philips AC3829/10 2'si 1 Arada Hava Temizleyici ve Nemlendirici'yi detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

16. Kötü kokulardan Allerworx "Hepa Rooms 40" ile kurtulun



Son önerimiz olan Allerworx "Hepa Rooms 40" Antiviral Hava Temizleme Cihazı; kaba toz filtresi, aktif karbon filtre, hepa filtre ve UV filtre ile donatıldığı için maksimum performans gösteriyor. Kaba filtre, gözle görülebilen ve havada uçuşan evcil hayvan tüyü ve tekstil parçası gibi partikülleri yakalıyor. Aktif karbon filtre, havada serbest halde dolaşan zararlı gaz moleküllerini ve kötü koku partiküllerini filtreliyor. Hepa filtreleri; bakteri, virüs ve alerjenleri yok ediyor. UV filtresi ise UV-C lamba teknolojisi sayesinde yaşayan tüm organizmaları etkisiz hale getiriyor. Maksimum mikrop öldürücü olan bu lambalar, mikroorganizmanın genetik materyalini etkisiz hale getirdiği için çoğalmalarının da önüne geçiyor. Ayrıca PM 2.5 partikül sensörü bulunan ürün, hava kirlilik düzeyini de kontrol ediyor.

Otomatik açılıp kapanabilen Allerworx "Hepa Rooms 40" Antiviral Hava Temizleme Cihazı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

