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"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:08 | Son Güncelleme

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec: - "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir. Gelecekte de göçmen sorununu etkili şekilde çözecek çözümler bulacağımıza eminim" - Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: - "(Göçmen sorunu) Çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler olduğunu bir yerlerde okudum. İnanıyorum ki Avrupa da biz de bazen ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız"

"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, olası mülteci akınına ilişkin "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir araya gelen Sarec, basın toplantısı düzenledi.

Slovenya ile Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğine değinen Sarec, "Slovenya'nın Ocak 2020'de fonksiyonel hale gelecek savunma danışmanlığını Kuzey Makedonya'da açacak olmasından mutluluk duyuyorum. Hedefimiz sizin hedefinizle aynı. Güvenliğiniz bizim de güvenliğimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açması durumunda yeni mülteci krizi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Sarec, bu konudaki doğru yaklaşımın diplomasi olduğunu belirterek, "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir. Gelecekte de göçmen sorununu etkili bir şekilde çözecek çözümler bulacağımıza eminim." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen sorununa toplu çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Sarec, üye ülkelerin şimdiye kadar bu sorunu "herkes kendi yöntemiyle" şeklinde çözdüğünü kaydetti.

- "Ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, Slovenya'nın ülkesinin NATO'ya katılım protokolünü meclisinde onaylayan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, Slovenya'nın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

AB'nin kendileri açısından önemine değinen Zaev, "Geleceğimiz AB'dedir ve bu yolda Slovenya'nın tecrübelerinden çokça öğreniyoruz. Slovenya bizim büyük dostumuz, destekçimiz ve ekonomik stratejik ortağımız." ifadesini kullandı.

Zaev, göçmen sorununun diyalog ile çözüleceği konusundaki inancını dile getirerek, "Çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler olduğunu bir yerlerde okudum. İnanıyorum ki Avrupa da biz de bazen ortaya çıkan bazı hoşnutsuzluklara çözüm bulacağız." şeklinde konuştu.

Slovenya Başbakanı ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü.

Slovenya Başbakanı Sarec Kuzey Makedonya'da

Slovenya Başbakanı Sarec Kuzey Makedonya'da

Slovenya Başbakanı Sarec Kuzey Makedonya'da

Slovenya Başbakanı Sarec Kuzey Makedonya'da

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AB göçmen Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Slovenya Başbakanı Marjan Sarec

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