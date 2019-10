"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, olası mülteci akınına ilişkin "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir araya gelen Sarec, basın toplantısı düzenledi.

Slovenya ile Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğine değinen Sarec, "Slovenya'nın Ocak 2020'de fonksiyonel hale gelecek savunma danışmanlığını Kuzey Makedonya'da açacak olmasından mutluluk duyuyorum. Hedefimiz sizin hedefinizle aynı. Güvenliğiniz bizim de güvenliğimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açması durumunda yeni mülteci krizi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Sarec, bu konudaki doğru yaklaşımın diplomasi olduğunu belirterek, "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir. Gelecekte de göçmen sorununu etkili bir şekilde çözecek çözümler bulacağımıza eminim." ifadesini kullandı.