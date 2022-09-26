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Her zaman yediklerimizden 10 kat daha faydalı! Öyle hastalıkları iyileştiriyor ki...

26.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates her çeşidiyle sofralarda yer alıyor. En sevilen ve sık tüketilen sebzelerden olan patatesin farklı çeşitleri bulunuyor. Bu çeşitleri arasında bulunan mor patates hastalıklara karşı öyle bir koruma sağlıyor ki duyanları şaşırtıyor. Mor patatesin faydalarını merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Her zaman yediklerimizden 10 kat daha faydalı! Öyle hastalıkları iyileştiriyor ki...

Mor patates alıştığımız patatesten uzak olan görüntüsüyle oldukça dikkat çekiyor. Endonezya ve Filipinlerde sıklıkla yetiştirilen bu patatesin inanılmaz faydaları olmasına rağmen normal patatese göre kullanımı oldukça az. Oysa ki mor patatesin faydaları bizim yediğimiz patateslerden çok daha fazla. Mor patatesin içerisinde yer alan antioksidanın 10 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Mor tatlı patates, A vitamini, C vitamini ve manganezden zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini geliştiriyor. Aynı zamanda bakır, potasyum ve diyet lifi için iyi bir kaynak olarak görülüyor.

MOR PATATES FAYDALARI

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  • Mor patates, klasik patatese oranla içerisinde 10 kat daha fazla antioksidan barındırıyor. Bu özelliğiyle cildi güzelleştirmeye destek oluyor. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya da önemli bir yardımcı.
  • Bu güzel sebzenin içerisinde antosiyanin kimyasallar bulunuyor. Bu antosiyanlar sayesinde hücrelerin korunması sağlanıyor, kan dolaşımına destek oluyor ve kanserli hücrelerin oluşumunun da önüne geçilmesine destek oluyor.
  • Kan dolaşımına yaptığı etki sayesinde tansiyon düşürücü özelliğe de sahip kendisi.
  • İçerisinde yüksek miktarda B ve C vitamini, fosfor ve demir bulunduruyor. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirici bir yönü de bulunuyor.
  • Lif oranı yüksek ve nişasta oranı da düşük. Bu bakımdan bakıldığında sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı. İçerisindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemini de destekliyor ve daha düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.
  • Burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları tedavisinde etkin rol oynuyor.
  • Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetlerinin azalmasına da yardımcı oluyor.

MOR PATATES NASIL KULLANILIYOR?

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Mor patates aklınıza gelebilecek birçok şeyin içerisinde hem renk hem de tat verici olarak kullanılabiliyor. Örneğin; bal, fındık, fıstık, mor patates gibi malzemeler ezilerek sabah kahvaltılarında ekmeğin üzerine sürülüp yenebilecek kremalar elde edilebiliyor. Mor bir ekmek mi yapmak istiyorsunuz? Çözümü yine onda. Patateslerinizi fırın ya da haşlama yöntemiyle pişererek mor rengiyle ilgi çekici ekmekler yapabilirsiniz.

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