Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Küresel dünyada bugün her zamankinden daha çok istikrar ve güvenilirliğe ihtiyacımız var. Birbirimize güvenebilmemiz gerekiyor." dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB ETÜ) "Küresel Düzendeki Değişim: Aktörler, Bölgeler ve Meseleler" konulu seminer düzenlendi. Kıran, burada yaptığı konuşmada, güvenilir ülkelerin iş birliği halinde olmasının günümüzde fazlasıyla gerekli olduğunu belirterek, "Küresel ve birbirine bağlı dünyada bugün her zamankinden daha çok istikrar ve güvenilirliğe ihtiyacımız var. Birbirimize güvenebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı. Japonya - Türkiye ilişkilerinin Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 2013'teki Türkiye ziyareti sırasında "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Kıran, "Ülkelerimiz dayanışma ve iş birliğine dayanan tarihi ilişkilere sahip." diye konuştu. Kıran, iki ülke arasındaki dostluğun 20. yüzyılın son dönemine uzandığını anımsatarak, Sultan İkinci Abdülhamit'in Japon İmparatoru Meiji'ye mukabil hediyelerini ve dostluk mesajını götürmek üzere 1890 yılında Ertuğrul fırkateyninin Japonya'yı ziyaret etmesiyle resmi ilişkilerin başladığını söyledi.

- "Türkiye - Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" Kıran, Türkiye'de çok kültürlülüğün bir yaşam şekli olduğuna ve yüzyıllarca farklı birçok yaşam şekillerinin burada uygulandığına dikkati çekerek, "Bu yüzden Türk toplumu Japonya'daki sosyal hayata katkı sağlamak konusunda herhangi bir zorluk çekmiyor." şeklinde konuştu. Yavuz Selim Kıran, İran - Irak Savaşı'nda 1985 yılında Tahran'da mahsur kalan çok sayıda Japon vatandaşının Japon makamlarının yardım çağrısı üzerine Türk Hava Yolları (THY) tarafından Japonya'ya götürülmelerinin ve son olarak Suriye'de 3 yıl rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın Türkiye'nin yardımlarıyla serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olduğunu anlattı. Kıran, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin de derinleştiğine işaret ederek, bu kapsamda Japonya'da 2003 yılının "Türkiye Yılı", 2010'un da Türkiye'de "Japonya Yılı" olarak kutlandığını söyledi. Kıran ayrıca 2019'un Japonya'da "Türkiye Kültürel Yılı" olarak ilan edilmesini umduklarını belirterek, bu kapsamda bu ülkede çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye'de Kapadokya başta olmak üzere birçok kültürel mirasın ve etkinliklerin Japon turistlerin dikkatini çekmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kıran, "Bunun yanı sıra Türkiye - Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin inşası için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi. "Ortak değerler ve ilkelerin yanı sıra karşılıklı derin saygıya dayanan bir ortaklığa sahibiz." ifadesini kullanan Kıran, bu ilişkilerin karşılıklı yüksek düzeyli ziyaretlerle daha da ileriye taşınmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. - "İlişkilerin daha da derinleşeceğinden şüphem yok" Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın zamanda Japonya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyaretin ikili ilişkileri her anlamda geliştirmek için bir fırsat olduğunun altını çizdi. Türkiye - Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 2024'te 100. yılının kutlanacağını anlatan Kıran, "İlişkilerin daha da derinleşeceğinden şüphem yok." şeklinde konuştu. Kıran, Türkiye'de Japon firmaların yatırımlarının arttığına da işaret ederek, bu kapsamda son verilere göre Türkiye'de 227 Japon firmanın faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı. Kıran, "Bu sayıyı özellikle yüksek düzeyli katma değer sektörlerde daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gerçek potansiyeli yansıtmadığı değerlendirmesinde bulunan Kıran, ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti. Kıran ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında süregelen görüşmelerin 2019 başlarında bir sonuç vermesini umduklarını belirtti. Küresel dünyada Asya'nın her anlamda önem teşkil ettiğinin altını çizen Kıran, "Asya ekonomilerinin hızlı gelişimi dünya ekonomi tarihinin en etkileyici gelişimlerinden biri olarak kabul edildi. Ekonomi ve politikanın merkezi Asya'ya doğru kaydı." dedi. Kıran, küresel dünyanın terörizm, radikalizm, yasa dışı göç, eşitsizlik, insani krizler ve yabancı düşmanlığı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dünyanın diğer bölgelerinde insanlık yoksulluk çekerken, gelişmiş bölgelerdeki barış ve zenginlik sürdürülebilir değildir." ifadesini kullandı. Kıran bu kapsamda sorunların köküne inip herkes için barış ve istikrarın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

TOBB ETÜ'nün uluslararası arenadaki başarısını tebrik eden Kıran, akademi ve diplomasi çalışanlarını bir araya getiren bu seminer için TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ve Miyajima'ya teşekkür etti.

\ - "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsa da iki devlet tek yürektir" Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkiye ve Japonya arasındaki derin ilişkileri kültür, sanat, ticaret ve benzeri pek çok alanda güçlendirmeyi dilediklerini belirterek, "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsa da iki devlet tek yürektir." ifadesini kullandı. Miyajima, 1980'lerden bugüne dünya ekonomisinin merkezinin Asya'ya kaydığını vurgulayarak, Türkiye'nin kendi zenginliği için Asya'nın dinamizmi ile ilişkilerini geliştirme çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini söyledi. "Japonya, uyum, sorumluluk ve yeniliklerin ülkesi." diyen Miyajima, Japonya'nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu kaydetti. Miyajima, Türkiye ve Japonya'nın çok iyi ilişkilere sahip olduğuna ve iki ülkenin uzun yıllardır birbirlerine yardım ettiğine dikkati çekerek, "İkili, bölgesel ve küresel barışın tesisinde Türkiye ile stratejik ortağız ve olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.