HABER

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesinde yapılmakta olan incelemede 'Herakles'in sopası kabartması' bulundu.

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

Adıyaman Gerger kırsalında 3 ay önce ihbarla bulunan 2 katlı, 10 metre yüksekliğindeki askeri kule Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Yunan mitolojisinde ‘Herakles', Roma mitolojisinde ‘Herkül' olarak bilinen yarı tanrının sopasıyla ilgili konuşan Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, şu bilgileri verdi:
"Askeri kulenin ilk bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemede, hemen kapının üst kısmında Herakles'in ‘keolesi' yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır."

2 ton ağırlığındaki taşların üst üste konulmasıyla harç kullanılmadan yapıldığı askeri gözetleme kulesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce tescillendi.

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Seyir halinde alev alan kamyonet yandıSeyir halinde alev alan kamyonet yandı
Kilis'in yeni valisinden ismiyle dolandırıcılığa karşı uyarıKilis'in yeni valisinden ismiyle dolandırıcılığa karşı uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Herakles'in sopası Adıyaman gerger

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.