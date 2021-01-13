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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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BOTAŞ: 59 - İzmit Belediyespor: 70

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, İsmail Binbir

BOTAŞ: Williams 11, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 13, Bahar Çağlar 2, Marina Baş 22, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 4

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 23, Siksniute 4, Wheeler 19, Dos Santos 6, Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Saadet Aysu Keskin, Jovanovic 6

1. Periyot: 14-16

Devre: 26-42

3. Periyot: 46-59

Beş faulle çıkan: 39.54 Büşra Akbaş (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-59 yendi.

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