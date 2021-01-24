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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi: 93 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 61

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan

Çankaya Üniversitesi: Zellous 32, Gizem Yavuz 11, White 12, Bahar Öztürk 17, Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 2, Melis Atay 8, Gökşen Fitik 16, Anigwe 15, Naumenko 8, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2, İlayda Güner 6

1. Periyot: 26-14

Devre: 48-23

3. Periyot: 72-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının açılış maçında Çankaya Üniversitesi, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 93-61 yendi.

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