Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Halil Baldemir, Ahmet Kemal Digilli, İsmail Binbir
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 8, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 14, İlknur Yıldızhan 12, Ladin Özel 2, Güneş Köksal
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Mitchell 19, Naile Çırak 10, Cannon 21, Baric 10, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk 2, Nihan Demirkol, Sera Özelçi 2, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Nuran Tutsak, Dubljevic 9
1. Periyot: 14-20
Devre: 30-44
3. Periyot: 42-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 84-54 yendi.