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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72 - BOTAŞ: 67

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 2, Özge Yavaş 11, Prince 19, Ben Abdelkader 14, Ndour 8, Canada 2, Gizem Başaran 16, Derin Yaya

BOTAŞ: Williams 20, Büşra Akbaş 7, Bahar Çağlar Ökten 15, Sehernaz Çidal 4, Marina Baş 12, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 15-22

Devre: 35-35

3. Periyot: 56-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 72-67 yendi.

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