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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.02.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 86 - OGM Ormanspor: 89

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Keseratar, Tolga Edis, Burak Yılmaz

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Melis Talay, Gökşen Fitik 16, İlayda Güner 12, Anigwe 22, Manolya Kurtulmuş 18, Fatnamur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2

OGM Ormanspor: Robinson 22, Williams 21, Şerife Alperi Onar 21, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 26-24

Devre: 37-47

3. Periyot: 59-63

Normal süre: 80-80

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 89-86 yendi.

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