Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 8, Zeynep Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 8, Derin Yaya 13, Williams 18, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 5, Helin Boybeyi 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 11, Zellous 2, Feride Şevval Akalın 15, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 11, Hayes 19, Turner 8, Anigwe 7, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-41

3. Periyot: 54-65

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 85-75 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz