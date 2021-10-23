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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 75 - Fenerbahçe Safiport: 82

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Onur Sönmez, Gürkan Demir

OGM Ormanspor: Robinson 18, Sevgi Uzun 13, McCowan 22, Gökşen Fitik 7, Lucet 4, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir

Fenerbahçe Safiport: Tuğçe Canıtez 16, McBride 25, Iagupova 17, Thomas 8, Stokes 6, Olcay Çakır Turgut 6, Bazoukou 4, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar

1. Periyot: 19-22

Devre: 38-42

3. Periyot: 55-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda OGM Ormanspor'u 82-75 yendi.

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