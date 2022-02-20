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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.02.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 88 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 62

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Berk Kurtulmuş

OGM Ormanspor: Robinson 16, Cowan 20, Lucet 13, Sevgi Uzun 15, Damla Gezgin 9, Nilay Kartaltepe 9, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Dide Müge Yazıcı 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 26, Gizem Mürvet Uca 2, Macaulay 17, Ferda Yıldız 3, Doyle 6, Duygu Özen, Saranda Daci 5, Gonca Karataş, İlemnur Akengin 3, Sudenur Bayrak

1. Periyot: 29-14

Devre: 52-32

3. Periyot: 68-50

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 88-62 yendi.

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