Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail Binbir

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 16, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Doğan 3, Sevgi Tonguç 7, Dilara Tongar 3, Williams 17, Farhiya Abdi 18, Egle 12, Gizem Tüzün 2, Helin Boybeyi

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 13, Cicic 7, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 12, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 29

1. Periyot: 22-19

Devre: 43-35

3. Periyot: 61-51

5 faulle çıkan: 34.16 Farhiya Abdi (Bellona Kayseri Basketbol)

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.



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