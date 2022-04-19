YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 60 - Antalya 07 Basketbol: 67

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Şahin, İzel Deniz Pehlivan, Dorukhan Kalyoncu

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 16, Cicic 7, Esma Çelen Türk 5, Modiri 21, Melike Yalçınkaya 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Nisa Yalçın, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 9, Candide Öztürk 4, Davis 8, Sera Özelçi 11, Öykü Taşkın 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 19, Dubrovina 10, Sibel Özel, Naile Çırak

1. Periyot: 12-18

Devre: 29-44

3. Periyot: 46-53

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 67-60 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandıİzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Esenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandıEsenyurt'ta evden hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:32
Öğle
12:27
İkindi
16:11
Akşam
19:12
Yatsı
20:35
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

Saman nezlesine ne iyi gelir sorusunun cevabı belli oldu

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.