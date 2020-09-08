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Herbert Diess paylaştı: Elon Musk elektrikli Volkswagen ID.3'ü test etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Almanya'yı ziyaret etti. Almanya ziyaretinde Musk, Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.3'ün direksiyonuna geçti. Elon Musk'ın Volkswagen ID.3'ü kullandığı o anları Volkswagen CEO'su Herbert Diess paylaştı.

Herbert Diess paylaştı: Elon Musk elektrikli Volkswagen ID.3'ü test etti!

Elon Musk, Tesla ile elektrikli otomobil sektöründe söz sahibi. Fakat Elon Musk'ın çok ciddi rakipleri var. Bu rakiplerden biri Volkswagen. Volkswagen, MEB platformundaki ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.3 ile şu sıralar gündemde. Herhangi bir binek otomobilden pek farkı olmayan otomobil, bu kez koltuğunda ünlü bir ismi ağırladı; O isim, rakip Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tı.

ELON MUSK ALMANYA'DA VOLKSWAGEN ID.3'Ü KULLANDI

Elon Musk, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Braunschweig Havalimanı'nda Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile bir araya geldi. İkili, Volkswagen ID.3'e bindi ve test sürüşüne çıktı. Elektrikli otomobilin direksiyonunda ise Elon Musk vardı. Musk'ın otomobili zorladığını görmüş olacak ki Diess Musk'a ''Bu bir ana akım otomobil, bir yarış makinesi değil' diyerek ünlü ismi şakayla karışık uyardı. Musk ise ''sadece nasıl ivmelendiğini görmek istiyorum'' diyerek otomobili biraz daha zorlamaya başladı. O otomobili zorlarken, yan koltukta oturan Herbert Diess ise otomobil hakkında Musk'a bilgiler verdi.

''BU BİR SPOR ARABA DEĞİL''

Herbert Diess, Elon Musk'ın Volkswagen ID.3'ü denediği anları LinkedIn sayfasına taşıdı. Volkswagen CEO'su LinkedIn profilinden ziyaretin videosunu paylaştı ve videonun altına bir not iliştirdi. Diess notunda ''Ziyaret için teşekkürler Elon, umarım videoyu beğenirsin'' dedikten sonra ''Sana söylemiştim; evet, bir uçak pistindeyiz ama kalkışa gerek yok. Bu bir spor araba değil. Bunun için Porsche Taycan’ı denemelisin.'' ifadelerini kullandı ve bir sonraki buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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