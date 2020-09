Herbert Diess paylaştı: Elon Musk elektrikli Volkswagen ID.3'ü test etti!

Elon Musk, Tesla ile elektrikli otomobil sektöründe söz sahibi. Fakat Elon Musk'ın çok ciddi rakipleri var. Bu rakiplerden biri Volkswagen. Volkswagen, MEB platformundaki ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.3 ile şu sıralar gündemde. Herhangi bir binek otomobilden pek farkı olmayan otomobil, bu kez koltuğunda ünlü bir ismi ağırladı; O isim, rakip Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tı.

Elon Musk, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Braunschweig Havalimanı'nda Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile bir araya geldi. İkili, Volkswagen ID.3'e bindi ve test sürüşüne çıktı. Elektrikli otomobilin direksiyonunda ise Elon Musk vardı. Musk'ın otomobili zorladığını görmüş olacak ki Diess Musk'a ''Bu bir ana akım otomobil, bir yarış makinesi değil' diyerek ünlü ismi şakayla karışık uyardı. Musk ise ''sadece nasıl ivmelendiğini görmek istiyorum'' diyerek otomobili biraz daha zorlamaya başladı. O otomobili zorlarken, yan koltukta oturan Herbert Diess ise otomobil hakkında Musk'a bilgiler verdi.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC