Mia yapım imzalı ATV’nin sevilen dizilerinden olan Hercai 62. bölümü ile bu akşam izleyici ile buluştu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizide, Azat ve Gönül’ün diziden ayrılacağı haberi dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorları üzerinden, “Tansu Taşanlar ile Oya Unustası diziden ayrılıyor mu?”, “Hercai Azat ve Gönül diziden ayrılıyor mu?”, “Hercai Azat ve Gönül neden diziden ayrıldı?” sorularının yanıtını aramaya başladı.
ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin senaryosunda büyük bir değişikliğe gidiliyor. Aileleri arasındaki düşmanlığa rağmen aşklarına karşı koyamayan Gönül ile Azat, aşklarını yaşayabilmek için Mardin’den gitmeye karar verdiler. Böylece Gönül ve Azat, arabaya atlayıp birlikte bir yola çıktılar ve bu şekilde diziden ayrılmış oldular. Her ne kadar şu an için diziden ayrılmış olsalar da senaryo gereği hala öldürülmedikleri için, bir ihtimal diziye geri dönüş yapacakları bekleniyor.
31 Mayıs 1984 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Tansu Taşanlar, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan “Küçük Kadınlar” dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.
Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermiştir.
1988 yılında İstanbul'da doğan Oya Unustası eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flüt bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sahne sanatları konusunda Ayla Algan'dan eğitim alan Oya Unustası aslen İzmir Buca’lıdır. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girmeyi başarmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşamış; daha sonra Masum Değiliz, Kalbim Ege'de Kaldı, Beyaz Karanfil, Sevdaluk ve İzmir Çetesi dizilerinde oynayan Oya Unustası şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gönül karakterine hayat vermektedir.
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