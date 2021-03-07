Mia yapım imzalı ATV’nin sevilen dizilerinden olan Hercai 62. bölümü ile bu akşam izleyici ile buluştu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizide, Azat ve Gönül’ün diziden ayrılacağı haberi dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorları üzerinden, “Tansu Taşanlar ile Oya Unustası diziden ayrılıyor mu?”, “Hercai Azat ve Gönül diziden ayrılıyor mu?”, “Hercai Azat ve Gönül neden diziden ayrıldı?” sorularının yanıtını aramaya başladı.

Hercai Azat ve Gönül diziden ayrılıyor mu?

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin senaryosunda büyük bir değişikliğe gidiliyor. Aileleri arasındaki düşmanlığa rağmen aşklarına karşı koyamayan Gönül ile Azat, aşklarını yaşayabilmek için Mardin’den gitmeye karar verdiler. Böylece Gönül ve Azat, arabaya atlayıp birlikte bir yola çıktılar ve bu şekilde diziden ayrılmış oldular. Her ne kadar şu an için diziden ayrılmış olsalar da senaryo gereği hala öldürülmedikleri için, bir ihtimal diziye geri dönüş yapacakları bekleniyor.

Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?

31 Mayıs 1984 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Tansu Taşanlar, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan “Küçük Kadınlar” dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermiştir.