Hercai dizisi 3. son bölümde ağlatan Gesi Bağları sahnesi! Hercai 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Hercai, 29 Mart Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai son bölümde, Miran sevgisine ettiği ihanete karşılık intikamına sarılıyor. Ama yangını duyar duymaz aklı gidiyor ve Reyyan’a koşuyor. Gönül, Miran’ın onu istememesi ile çılgına dönüyor. Sultan kızına, babası tarafından öldürülen kardeşini anlatıyor. Anne-kız birbirlerine söz veriyorlar. Reyyan evine dönüyor. Dedesinin suçlaması ile karşılaşan Reyyan, Gül’ün başına gelenleri de orada öğreniyor. Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi? Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?

HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 5 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 4. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak. HERCAİ GENEL KONUSU NEDİR?

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!