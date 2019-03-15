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Hercai dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hercai ne demek? ATV Hercai 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 02:32 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Hercai 1. bölümüyle bu akşam başlıyor. Peki Hercai dizisinin konusu nedir, kimler oynuyor? Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği dizi, “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” sloganı ile başlıyor. Aslanbey ailesinin entrika dolu, intikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesinin anlatılacağı Hercai dizisinin 1. bölümden yeni fragman da yayınlandı. Hercai ne demek İşte ATV'nin iddialı dizisi Hercai hakkında tüm bilgiler.

Hercai dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hercai ne demek? ATV Hercai 1. bölüm fragmanı izle!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai 15 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın rol aldığı Hercai dizisi Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesini konu alıyor.

HERCAİ KONUSU NEDİR?
Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil!

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Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.

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Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

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HERCAİ NE DEMEK?
Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).

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HERCAİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

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