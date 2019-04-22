Hercai dizisine kulübe yangını sahnesi damga vuracak!

Dizinin yönetmeni Cem Karcı, görsel efekt kullanmak istemeyince, Yapımcı Banu Akdeniz ve tüm ekip kolları sıvadılar, uygun bir arazi bulundu ve 4 duvarı, içinde tüm eşyaları ile bir kulube inşa edildi.

BİR AYDA YAPILDI

Kulübenin inşaa edilmesi bir ay sürdü. Yapımından hemen sonra yakılacak kulübenin inşaasında tam 25 kişi titizlikle çalıştı. Yangın sahnesi çekimlerinde, üç itfaiye ekibi olay yerinde gerçekleşebilecek problemler için güvenliği sağladı. Ve Reyyan ile Miran'ın ilk gecelerini geçirdikleri kulube, sabah alevler içinde kaldı!

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz'in üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Duygu Yetiş ve Gülçin Hatıhan paylaşıyor.

'Hercai' nefes kesecek yeni bölümüyle Cuma günü 20:00'de atv' de!

