Hercai dizisinin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle büyüledi!

Hercai dizisinde Azize Aslanbey rolünü üstlenen Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül, 2 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Leyla Yüngül yaş olarak 32 yaşındadır. Leyla Yüngül’ün burcu ise boğadır.

Yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayan Hercai dizisinin Azize Aslanbey’i oyunculuk performasıyla göz doldurmaya devam ediyor. Başrollerini Ayda Aksel, Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai dizisinin yeni bölümüne sayılı saatler kala sosyal medyada oyuncular konuşulmaya başlandı. Usta oyuncu Ayda Aksel bu sefer de ailesiyle gündeme geldi.

Leyla Yüngül’ün rol aldığı dizi ve filmler arasında Bendeki Sen, Mihrez: Cin Padişahı ve Böcek projeleri sayılabilir.

Leyla Yüngül’ün sevgilisi ise Bein Sports kanalında spor yorumculuğu yapan Ali Kırçıl’dır. Yaklaşık 2 yıldır beraber olan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı iddia ediliyor.

