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Hercai dizisinin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle büyüledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Leyla Yüngül fotoğraflarıyla da beğeni topladı. Bir yandan fotoğrafçılık yapan Leyla Yüngül’ün doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.

Hercai dizisinin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle büyüledi!

Yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayan Hercai dizisinin Azize Aslanbey’i oyunculuk performasıyla göz doldurmaya devam ediyor. Başrollerini Ayda Aksel, Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai dizisinin yeni bölümüne sayılı saatler kala sosyal medyada oyuncular konuşulmaya başlandı. Usta oyuncu Ayda Aksel bu sefer de ailesiyle gündeme geldi.

leyla yüngül

Hercai dizisinde yer aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle gündem oldu.

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Tiyatro, dizi ve film sektörüne yıllarca emek veren Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül merak konusu haline geldi.

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Annesi gibi oyunculuk mesleğine gönül veren Leyla Yüngül’ün paylaşımları dikkatleri çekti.

LEYLA YÜNGÜL KİMDİR?

Hercai dizisinde Azize Aslanbey rolünü üstlenen Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül, 2 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Leyla Yüngül yaş olarak 32 yaşındadır. Leyla Yüngül’ün burcu ise boğadır.

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Annesi Ayda Aksel’in izinden giden Leyla Yüngül oyunculuk kariyerine başladı. Kariyerine sunuculuk yaparak başlayan Yüngül, film ve dizi setlerinde boy gösterdi.

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Leyla Yüngül’ün rol aldığı dizi ve filmler arasında Bendeki Sen, Mihrez: Cin Padişahı ve Böcek projeleri sayılabilir.

leyla yüngül sevgilisi

Leyla Yüngül’ün sevgilisi ise Bein Sports kanalında spor yorumculuğu yapan Ali Kırçıl’dır. Yaklaşık 2 yıldır beraber olan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı iddia ediliyor.

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