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  4. Hercai koordinatöründen şok Akın Akınözü itirafı: Sete alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor, set ekibini saatlerce bekletiyor!

Hercai koordinatöründen şok Akın Akınözü itirafı: Sete alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor, set ekibini saatlerce bekletiyor!

24.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai, son zamanlarda setteki olaylarla gündeme geliyor. Dizinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş son olarak Akın Akınözü ile ilgili sosyal medya üzerinden şok eden bir açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar...

Hercai dizisi her Pazar saat 20:00'da ekranlarda olmaya devam ediyor.

HERCAİ KOORDİNATÖRÜNDEN ŞAŞIRTAN AKIN AKINÖZÜ İTİRAFI!

ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinin genel koordinatörü dizide başrolde rol alan Akın Akınözü karakteri ile hayranları şok eden bir açıklama yaptı.

"HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURARAK SETİ TERK ETTİ"

"HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURARAK SETİ TERK ETTİ"
Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Genel Koordinatör Suat Erdoğmuş, "Son zamanlarda şahsım aleyhinde çıkan asılsız haberlere karşı işbu açıklamayı yapma zaruretim hasıl olmuştur. Olay günü olan 19/04/2021 tarihinde başrol oyuncularımızdan S.Akın Akınözü, sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk etmiştir. " şeklinde konuştu.

ÇEKİMİ TEHLİKEYE ATTI!

ÇEKİMİ TEHLİKEYE ATTI!
Koordinatör Erdoğmuş açıklamasına şöyle devam etti: "Bu arada S. Akın Akınözü, savcılığa gidip aslı astarı olmayan suçlamalarla tarafım ile ilgili şikayette bulunmuş, takribi 5/6 saat seti geciktirmiş, ona ait sahneler çekilmekten mecburen vazgeçilerek, senaryo üzerinde revizyonlar yapılmış, zamanında teslim edilmesi gereken final bölümümüzün yetişmesini tehlikeye atmıştır."

SETE ALKOLLÜ GELİYORMUŞ!

SETE ALKOLLÜ GELİYORMUŞ!
Akın Akınözü'nün zaman zaman sete alkollü geldiğini ve hemen hemen her set günü zamanında sete çıkmayıp, tüm ekibi beklettiğini söyleyen Erdoğmuş, olanları sürekli sineye çektiklerini aktardı.
Akın Akınözü'nün tarafınca savcılığa şikayet edildiğini söyleyen Erdoğmuş, yargılama sürecinin devam ettiğini de duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
atv Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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