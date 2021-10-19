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  4. Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

19.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahallenin Muhtarları’nda Fadime ve Yangın Ayşe rolleriyle gönüllere taht kuran Aydan Burhan son olarak ekranların sevilen dizisi Hercai’de evin hizmetçisi Hanife rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Usta oyuncunun değişimi görenleri çok şaşırttı. Burhan, gençlik görüntüleriyle yeniden gündem oldu.

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Bu görüntülerin çekildiği dönemde Mahallenin Muhtarları dizisinde Fadime rolünde oynayan Aydan Burhan, fotoğrafların yayınlanmasının ardından diziden aniden çıkarıldı. Son sahnesi düğün gününde evde çıkan yangında ölmesi oldu. Hemen ardından bu sahneden de esinlenen yapımcılar Burhan’a Yangın Ayşe dizisinde Ayşe rolünü teklif etti.

Ekran Resmi 2021-10-19 17.26.18

AYŞE BURHAN KİMDİR?

Aydan Burhan, 1 Kasım 1968 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Belediye Konservatuarında eğitim gören Aydan Burhan, Kemal Sunal ile birlikte Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde oynamıştır. En çok Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı Fadime karakteri ile tanınmıştır.

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Vezir Parmağı, Kızkaçıran, Şefkat Tepe, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova gibi daha birçok başarılı yapımda rol almıştır.

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

En son ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hanife karakterine hayat veren Aydan Burhan Akrep burcudur.

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

İşte Burhan'ın o dönem olay yaratan pozları:

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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