Hercai’nin Handan’ı Aydan Burhan’ın göğüsleri açık verdiği pozları gündem yaratmıştı! Görenler tanıyamıyor…

Bu görüntülerin çekildiği dönemde Mahallenin Muhtarları dizisinde Fadime rolünde oynayan Aydan Burhan, fotoğrafların yayınlanmasının ardından diziden aniden çıkarıldı. Son sahnesi düğün gününde evde çıkan yangında ölmesi oldu. Hemen ardından bu sahneden de esinlenen yapımcılar Burhan’a Yangın Ayşe dizisinde Ayşe rolünü teklif etti.

AYŞE BURHAN KİMDİR?

Aydan Burhan, 1 Kasım 1968 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Belediye Konservatuarında eğitim gören Aydan Burhan, Kemal Sunal ile birlikte Boynu Bükük Küheylan ve Gülen Adam filmlerinde oynamıştır. En çok Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı Fadime karakteri ile tanınmıştır.

Vezir Parmağı, Kızkaçıran, Şefkat Tepe, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova gibi daha birçok başarılı yapımda rol almıştır.

En son ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hanife karakterine hayat veren Aydan Burhan Akrep burcudur.

İşte Burhan'ın o dönem olay yaratan pozları:





