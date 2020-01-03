Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 6 yılda 98 kilo verdi! İnanılmaz değişim

Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 6 yılda 98 kilo veren Aslı Samat, yeni hayatını anlattı... İşte Samat'ın değişimi ve hikayesi...

Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi

Hercai dizisinin güzel oyuncusu kilo verdiği dönemi anlattı. "98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şu an 75 kiloyum" dilen Samat yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok. O yüzden bir gecede karar verdim.

SABAH PİZZA YİYORDUM Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' dedi. O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum utanıyordum. Son 3 sene yedim yalan söyleyemem ilaçtan diyemem. -Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum.

ERKEKLERDEN KORUNMAK İÇİN... psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum. Kıyafet bulamadığım için elbiselerimi annem dikiyordu. Eski kıyafetlerimi saklamıyorum hepsini dağıttım. Tekrar o kadar kilo almayacağım biliyorum. İstanbul'da ve Midyat'ta ayrı pilates hocam var.

'DM'DEN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM' Sosyal medyada DM kutum değişti. Evlilik teklifleri filan alıyorum. Bu arada zayıfladığım için değil bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Ama ben kızlarınkilere bakıyorum. Diyet listesi atanlar oluyor abla bir baksana diyorlar. Ama doktor değilim yanlış bilgi vermemek için yorum yapmıyorum.

Pelin Öztekin de benim gibi başarılı bir şekilde zayıfladı. Hatta ben ondan daha başarısız bile ilerlemiş olabilirim. O pilatesini sporunu eksiksiz yaptı. Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu. Beni Melis Birkan'a benzetiyorlar. Gurur duyarak söylüyorum çünkü gerçekten çok güzel.

'BİKİNİ GİYDİM AMA HENÜZ VAKTİ GELMEMİŞ' -Kilo verince muhakkak giyeceğim dediğim şey bikiniydi, giydim. Ama kenara attım çünkü henüz onu giymenin vakti gelmemiş. Biraz daha mayoyla devam edeceğim.