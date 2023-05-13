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Hercai'nin Melike'si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı! Tam 100 kilo veren Aslı Samat değişimiyle şoke etti

13.05.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisindeki Melike karakteriyle oyunculuk serüveninde tırmanışa çıkan Aslı Samat, değişimiyle şoke etti. Tüp mide ameliyatı olan ve geçirdiği estetik operasyonlara bir ev parası harcadığını söyleyen ünlü oyuncu, tam 100 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Hercai'nin Melike'si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı! Tam 100 kilo veren Aslı Samat değişimiyle şoke etti

Aslı Samat, ilk olarak 2015 yılında 'Uzaklarda Arama' filminde rol aldı. Ardından 'Hercai' ve 'Gülümse Kaderine' dizileriyle izleyicilerin karşısına çıkan Samat, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Instagram hesabından eski hallerini paylaşan oyuncuyu görenler tanıyamıyor.

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Şu an 32 yaşında olan genç oyuncu, çocukluk dönemlerinden beri tiyatro ile uğraşıyor. Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in Kenter Tiyatro'sunda eğitim alan ve oyunlar oynayan Aslı Samat, Yıldız Kenter'den övgü alan oyunculardan biridir.

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Bir dönem kilo alımının önüne geçemediğini ve 173 kiloya kadar yükseldiğini söyleyen Samat, bu nedenle hep ‘şişman’ rollerinin yazıldığını söylemişti.

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3 sezon boyunca Hercai dizisinde oynayan oyuncu Aslı Samat, üç sezon Mardin'de yaşadıktan sonra 'İstanbul'a geri döndüğünü ve oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam ettiğini' söyledi.

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Ünlü oyuncu veriği bir röportajda, "Oyuncuyum, gelen roller bile değişti. Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?"
diyerek eskiden hep şişman rolleri geldiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmişti.

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"BİR EV PARASI HARCADIM"

Yaklaşık 6 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Samat, toplamda 100 kilo vererek bambaşka biri haline geldi. Genç oyuncu, kendisinin ameliyat olduğu dönemde tüp mide ameliyatının çok pahalı olduğunu ve ameliyat sürecinde neredeyse bir ev parası harcadığını söylemişti.

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Reklam yüzü olduğu bir markanın etkinliğinde konuşan Aslı Samat, “Konuyu her seferinde oraya bağlamak istemem ama verilen kilonun üstüne güven artınca daha çok tercih edilmeye başlıyorsunuz. O yüzden bu aralar daha yoğunum” dedi ve sözlerine, “Daha fazla rolle görüşme imkânım oluyor. Çünkü artık bir kalıba sığdırılmıyorum. Bedensel olarak bir farklılığım olduğu için değil, enerjimden dolayı tercih ediliyorum. Olay daha çok benim yeteneğime döndü” diyerek devam etti.

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